عاجل: ارتفاع عدد قتلى أقوى هجوم مسلح على ملهى ليلي في إسطنبول ليلة رأس السنة إلى 35 شخصا ﻿

ارتفع عدد قتلى أقوى هجوم مسلح بملهى ليلي في إسطنبول ليلة رأس السنة،إلى 35 قتيلا و عدد كبير من الإصابات.

شوف تيفي:

ارتفع عدد قتلى أقوى هجوم مسلح بملهى ليلي في إسطنبول ليلة رأس السنة،إلى 35 قتيلا و عدد كبير من الإصابات.

و قال تلفزيون (إن.تي.في) التركي إن الحصيلة ارتفعت في الهجوم المسلح على ملهى ليلي في اسطنبول في وقت مبكر اليوم الأحد.

وأظهرت لقطات تلفزيونية سيارات إسعاف وعربات للشرطة تقف خارج الملهى الليلي في حي أورتاكوي بأكبر المدن التركية.