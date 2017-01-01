عاجل وخطير.. شوفو شحال ديال السليسيون والمعسل لقاو داخل وكر في فاس ليلة البوناني+فيديو وصور ﻿

"شوف تيفي"
تمكنت المصالح الأمنية بمدينة فاس قبل قليل، خلال مداهمتها لأحد الأوكار من حجز كمية مهمة من الممنوعات وإيقاف شخص في عقده الخامس.
وحسب العميد الممتاز أحمد أفراش لـ "شوف تيفي" فإن رجال الأمن، قاموا بمداهمة الوكر، حيث تم حجز كمية مهمة من المواد الممنوعة مثل "السليسيون" و المعسل وبعض مستلزمات النرجيلة "الشيشة"، بالإضافة إلى كمية مهمة من المشروبات الطاقية والأقراص الطبية ومبلغ مالي كبير تحصل عليه الموقوف من عملية البيع والاتجار.
وأكد العميد بأن البحث الجاري في النازلة، تم بإشراف من النيابة العامة المختصة.
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