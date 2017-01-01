عاجل: هذا هو عدد القتلى في الهجوم المسلح بملهى ليلي في إسطنبول ليلة رأس السنة ﻿

قال تلفزيون (إن.تي.في) التركي إن شخصين قتلا و أصيب حوالي 20 إلى 30 شخصا في هجوم مسلح على ملهى ليلي في اسطنبول في وقت مبكر اليوم الأحد.

شوف تيفي:

قال تلفزيون (إن.تي.في) التركي إن شخصين قتلا و أصيب حوالي 20 إلى 30 شخصا في هجوم مسلح على ملهى ليلي في اسطنبول في وقت مبكر اليوم الأحد.

وأظهرت لقطات تلفزيونية سيارات إسعاف وعربات للشرطة تقف خارج الملهى الليلي في حي أورتاكوي بأكبر المدن التركية.