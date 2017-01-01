عاجل.. هذا هو عدد المصابين في الهجوم المسلح على ملهى ليلي بتركيا ليلة البوناني ﻿

كشفت وكالة، رويترز، قبل قليل، أن الهجوم المسلح على ملهى ليلي باسطنبول بتركيا، خلف إصابة ما بين 20 إلى 30 شخصا.



"شوف تيفي"



كشفت وكالة، رويترز، قبل قليل، أن الهجوم المسلح على ملهى ليلي باسطنبول بتركيا، خلف إصابة ما بين 20 إلى 30 شخصا.

وحسب وسائل إعلام عالمية، فإن أحد المهاجم، ما يزال داخل الملهى الليلي، وتعمل الشرطة التركية في هذه اللحظات على إنهاء الأمر.