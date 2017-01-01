عاجل.. هذا هو عدد المصابين في الهجوم المسلح على ملهى ليلي بتركيا ليلة البوناني ﻿

"شوف تيفي" كشفت وكالة، رويترز، قبل قليل، أن الهجوم المسلح على ملهى ليلي باسطنبول بتركيا، خلف إصابة ما بين 20 إلى 30 شخصا.
وحسب وسائل إعلام عالمية، فإن أحد المهاجم، ما يزال داخل الملهى الليلي، وتعمل الشرطة التركية في هذه اللحظات على إنهاء الأمر.
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كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.