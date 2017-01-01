عاجل:هجوم مسلح على ملهى ليلي بتركيا ليلة رأس السنة الميلادية ﻿

أوردت وسائل إعلام تركية قبل قليل أن ملهى ليلي في إسطنبول تعرض لهجوم مسلح نتج عنه العديد من الإصابات.

شوف تيفي



أوردت وسائل إعلام تركية قبل قليل أن ملهى ليلي في إسطنبول تعرض لهجوم مسلح نتج عنه العديد من الإصابات.



وحسب ذات المصادر، أصيب عدد من الأشخاص بجراح، في هجوم مسلح على ملهى ليلي في منطقة ''اوتاكوي'' في اسطنبول..



من جهة ثانية، كشفت ''سكاي نيوز'' عن اقتحام مسلحان الملهى الليلي، وشرعا بإطلاق النار بشكل عشوائي من رشاش، مشيرة إلى أن أحدهما لا يزال داخل الملهى.

