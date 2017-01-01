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مؤلم وبالفيديو..عشاق المجرد يتذكرونه ليلة البوناني..وها شنو دارو

بتاريــخ : 1 يناير 2017 / 00:31 مؤلم وبالفيديو..عشاق المجرد يتذكرونه ليلة البوناني..وها شنو دارو | ثقافة و فنون
مؤلم وبالفيديو..عشاق المجرد يتذكرونه ليلة البوناني..وها شنو دارو
عبر العديد من عشاق النجم المغربي سعد المجرد، ليلة رأس السنة، عن حزنهم واستيائهم الشديد، لبقائه خلف القضبان الحديدية بعد قرار القضاء الفرنسي الصادم بعدم منحه السراح المؤقت.

''شوف تيفي''

عبر العديد من عشاق النجم المغربي سعد المجرد، ليلة رأس السنة، عن حزنهم واستيائهم الشديد، لبقائه خلف القضبان الحديدية بعد قرار القضاء الفرنسي الصادم بعدم منحه السراح المؤقت.

واختار عشاق المجرد تداول فيديو سهرته السنة الماضية خلال رأس السنة والتي أحياها بدبي بالإمارات، متمنين في الوقت ذاته أن يغادر السجن في القريب العاجل ويعود لأحضان عائلته الصغيرة المتمثلة في والديه البشير عبدو ونزهة الركراكي، ولعائلته الكبيرة المتمثلة في جماهيره الموجودة في جميع الدول العربية.

تجدر الإشارة إلى أن الفنان المغربي سعد المجرد المتهم باغتصاب وتعنيف فتاة فرنسية، وعلى عكس السنة الماضية، غاب عن جماهيره ليلة رأس السنة، بعد أن وجد نفسه في محنة حقيقية خلف القضبان الحديدية بسجن فلوري ضواحي باريس.


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المغرب شوف تيفي البوناني رأس السنة الإمارات القضاء الفرنسي السراح المؤقت سعد المجرد

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