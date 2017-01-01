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بالصورة..أول ظهور لشقيقة التوأم صفاء و هناء و هافين مدوزين البوناني

بتاريــخ : 1 يناير 2017 / 00:17 بالصورة..أول ظهور لشقيقة التوأم صفاء و هناء و هافين مدوزين البوناني | ثقافة و فنون
بالصورة..أول ظهور لشقيقة التوأم صفاء و هناء و هافين مدوزين البوناني
طلت التوأم صفاء و هناء على جمهورهما مساء اليوم السبت،على المباشر من خلال صفحتهما بالفايسبوك.

شوف تيفي:
طلت التوأم صفاء و هناء على جمهورهما مساء اليوم السبت،على المباشر من خلال صفحتهما بالفايسبوك.

صفاء و هناء ،كشفتا أنهما تقضيان ليلة رأس السنة بألمانيا رفقة عائلتهما الصغيرة.

و لأول مرة من خلال البث المباشر ظهرت شقيقة التوأم الكبرى ''أسماء'' وحيت بدورها جمهور صفاء و هناء.

أول ظهور لشقيقة التوأم صفاء و هناء و هافين مدوزين البوناني

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بالصورة..أول ظهور لشقيقة التوأم صفاء و هناء و هافين مدوزين البوناني

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