بالصورة..أول ظهور لشقيقة التوأم صفاء و هناء و هافين مدوزين البوناني ﻿

طلت التوأم صفاء و هناء على جمهورهما مساء اليوم السبت،على المباشر من خلال صفحتهما بالفايسبوك.

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طلت التوأم صفاء و هناء على جمهورهما مساء اليوم السبت،على المباشر من خلال صفحتهما بالفايسبوك.

صفاء و هناء ،كشفتا أنهما تقضيان ليلة رأس السنة بألمانيا رفقة عائلتهما الصغيرة.

و لأول مرة من خلال البث المباشر ظهرت شقيقة التوأم الكبرى ''أسماء'' وحيت بدورها جمهور صفاء و هناء.