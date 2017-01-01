القبض على شاب بحوزته أقراص مهلوسة ومخدر الشيرا بالبيضاء ﻿

تمكنت عناصر الصقور التابعة لدائرة أمن أنفا قبل قليل من القبض على شاب في أواخر العشرينيات كانت بحوزته كمية من الأقراص المهلوسة من النوع القوي، بالإضافة إلى قطعة من مخدر الشيرا وذلك بشارع محمد سميحة

شوف تيفي

تمكنت عناصر الصقور التابعة لدائرة أمن أنفا قبل قليل من القبض على شاب في أواخر العشرينيات كانت بحوزته كمية من الأقراص المهلوسة من النوع القوي، بالإضافة إلى قطعة من مخدر الشيرا وذلك بشارع محمد سميحة الكائن بوسط المدينة-الدارالبيضاء.

وحسب مصادر شوف تيفي فإن الشاب وبعد القبض عليه تم نقله إلى الدائرة الأمنية القريبة من الشارع المذكور من أجل فتح تحقيق في النازلة، على أن يتم إحالته على وكيل الملك لاحقا.