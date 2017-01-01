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عاجل وبالفيديو..الإطاحة بعصابة ليلة رأس السنة بفاس

بتاريــخ : 31 دجنبر 2016 / 23:55 عاجل وبالفيديو..الإطاحة بعصابة ليلة رأس السنة بفاس | حوادث و حقوق
عاجل وبالفيديو..الإطاحة بعصابة ليلة رأس السنة بفاس
تمكنت المصالح الأمنية بمدينة فاس،قبل قليل من يومه السبت، من اعتقال ثلاثة أشخاص على دراجة نارية، للاشتباه في محاولتهم استغلال ليلة رأس السنة من أجل تنفيذ أفعال إجرامية.

 ''شوف تيفي''

تمكنت المصالح الأمنية بمدينة فاس،قبل قليل من يومه السبت، من اعتقال ثلاثة أشخاص على دراجة نارية، للاشتباه في محاولتهم استغلال ليلة رأس السنة من أجل تنفيذ أفعال إجرامية.

وحسب موفد ''شوف تيفي'' بالمدينة العلمية فإن المصالح الأمنية،تمكنت من إيقاف ثلاثة أشخاص، بينما تمكن شخص رابع من الفرار إلى وجهة غير معلومة.

وأكد الموفد بأن المصالح الأمنية، وفور إيقافها للمعنيين بالأمر، قامت بنقلهم على وجه السرعة إلى ولاية الأمن من أجل التحقيق معهم.

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المغرب شوف تيفي المصالح الأمنية رأس السنة أفعال إجرامية

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