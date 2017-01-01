 عاجل وبالفيديو..إيقاف شخص في فاس ينقل الماحيا لمعارفه بواسطة دراجة نارية ليلة رأس السنة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل وبالفيديو..الإطاحة بعصابة ليلة رأس السنة بفاس | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو..الإطاحة بعصابة ليلة رأس السنة بفاس

عاجل وبالفيديو..إيقاف شخص في فاس ينقل الماحيا لمعارفه بواسطة دراجة نارية ليلة رأس السنة | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو..إيقاف شخص في فاس ينقل الماحيا لمعارفه بواسطة دراجة نارية ليلة رأس السنة

عاجل:في ليلة رأس السنة..الكوكايين فكازا | حوادث و حقوق

عاجل:في ليلة رأس السنة..الكوكايين فكازا

عاجل.. كراب واجه الأمن في حي مولاي رشيد بالبيضاء ولقاو عندو شاحنة ديال الشراب والماحيا | حوادث و حقوق

عاجل.. كراب واجه الأمن في حي مولاي رشيد بالبيضاء ولقاو عندو شاحنة ديال الشراب والماحيا

غير سار للمغاربة المقيمين بطريقة غير شرعية في إيطاليا ليلة رأس السنة:إيطاليا قررت ترحيلكم..وهذه هي التفاصيل | دولي

غير سار للمغاربة المقيمين بطريقة غير شرعية في إيطاليا ليلة رأس السنة:إيطاليا قررت ترحيلكم..وهذه هي

عاجل:في ليلة رأس السنة..عساس حصّل كوبل كيمارسو الجنس فغابة نواحي البيضاء وهاشنو دارو | حوادث و حقوق

عاجل:في ليلة رأس السنة..عساس حصّل كوبل كيمارسو الجنس فغابة نواحي البيضاء وهاشنو دارو

عاجل.. والي أمن الرباط: سنعمل على تأمين السفارات والفنادق والكنائس ليلة رأس السنة | حوادث و حقوق

عاجل.. والي أمن الرباط: سنعمل على تأمين السفارات والفنادق والكنائس ليلة رأس السنة

مثير.. بنانة في الجزائر كتباع بـ16درهم والفايسبوكين المغاربة يسخرون+صورة | مجتمع

مثير.. بنانة في الجزائر كتباع بـ16درهم والفايسبوكين المغاربة يسخرون+صورة

عاجل وبالصور..نايضة في كازا:وها شنو واقع قدام البيسريات ديال الشراب ليلة رأس السنة | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..نايضة في كازا:وها شنو واقع قدام البيسريات ديال الشراب ليلة رأس السنة

2017 سنة الأمل !!!

عاجل وبالفيديو..إيقاف شخص في فاس ينقل الماحيا لمعارفه بواسطة دراجة نارية ليلة رأس السنة

بتاريــخ : 31 دجنبر 2016 / 23:51 عاجل وبالفيديو..إيقاف شخص في فاس ينقل الماحيا لمعارفه بواسطة دراجة نارية ليلة رأس السنة | حوادث و حقوق
عاجل وبالفيديو..إيقاف شخص في فاس ينقل الماحيا لمعارفه بواسطة دراجة نارية ليلة رأس السنة
تمكنت المصالح الأمنية، قبل قليل من يومه السبت، من إيقاف شخص، بحوزته كمية مهمة من الكحول، كانت على دراجة نارية.

''شوف تيفي''

تمكنت المصالح الأمنية، قبل قليل من يومه السبت، من إيقاف شخص، بحوزته كمية مهمة من الكحول، كانت على دراجة نارية.

وحسب موفد ''شوف تيفي'' فإن رجال الأمن، شكوا في حمولة دراجة نارية، وخلال التفتيش، تم العثور على كمية مهمة من الكحول، التي من المحتمل أن الموقوف، كان ينوي استهلاكها ونقلها لبعض من معارفه.

وأضاف المصدر ذاته بأن المصالح الأمنية، قامت باقتياد المعني بالأمر إلى ولاية أمن فاس من أجل التحقيق معه قبل وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي المصالح الأمنية الكحول التفتيش الدراجة النارية الاستهلاك

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل وبالفيديو..الإطاحة بعصابة ليلة رأس السنة بفاس | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو..الإطاحة بعصابة ليلة رأس السنة بفاس

عاجل:في ليلة رأس السنة..الكوكايين فكازا | حوادث و حقوق

عاجل:في ليلة رأس السنة..الكوكايين فكازا

عاجل.. كراب واجه الأمن في حي مولاي رشيد بالبيضاء ولقاو عندو شاحنة ديال الشراب والماحيا | حوادث و حقوق

عاجل.. كراب واجه الأمن في حي مولاي رشيد بالبيضاء ولقاو عندو شاحنة ديال الشراب والماحيا

عاجل:في ليلة رأس السنة..عساس حصّل كوبل كيمارسو الجنس فغابة نواحي البيضاء وهاشنو دارو | حوادث و حقوق

عاجل:في ليلة رأس السنة..عساس حصّل كوبل كيمارسو الجنس فغابة نواحي البيضاء وهاشنو دارو

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

استنفار أمني كبير بجامع لفنا بمراكش لحظة وصول وزير الداخلية السعودي ليلة البوناني(فيديو) | خارج البلاطو
منذ 4 دقائق

استنفار أمني كبير بجامع لفنا بمراكش لحظة وصول وزير الداخلية السعودي ليلة البوناني(فيديو)

عاجل وبالفيديو..الإطاحة بعصابة ليلة رأس السنة بفاس | خارج البلاطو

عاجل وبالفيديو..الإطاحة بعصابة ليلة رأس السنة بفاس

إيقاف شخص في فاس ينقل الماحيا لمعارفه بواسطة دراجة نارية ليلة رأس السنة | بــووز

إيقاف شخص في فاس ينقل الماحيا لمعارفه بواسطة دراجة نارية ليلة رأس السنة

أسرار خاصة عن أبو زعيتر لأول مرة في برنامج تغريدة مع الدوزي وسعد رمضان | قنوات أخرى

أسرار خاصة عن أبو زعيتر لأول مرة في برنامج تغريدة مع الدوزي وسعد رمضان

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل وبالفيديو..الإطاحة بعصابة ليلة رأس السنة بفاس | حوادث و حقوق
منذ 14 دقيقة

عاجل وبالفيديو..الإطاحة بعصابة ليلة رأس السنة بفاس

عاجل وبالفيديو..إيقاف شخص في فاس ينقل الماحيا لمعارفه بواسطة دراجة نارية ليلة رأس السنة | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو..إيقاف شخص في فاس ينقل الماحيا لمعارفه بواسطة دراجة نارية ليلة رأس السنة

عاجل:في ليلة رأس السنة..الكوكايين فكازا | حوادث و حقوق

عاجل:في ليلة رأس السنة..الكوكايين فكازا

عاجل.. كراب واجه الأمن في حي مولاي رشيد بالبيضاء ولقاو عندو شاحنة ديال الشراب والماحيا | حوادث و حقوق

عاجل.. كراب واجه الأمن في حي مولاي رشيد بالبيضاء ولقاو عندو شاحنة ديال الشراب والماحيا

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.