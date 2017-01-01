عاجل وبالفيديو..إيقاف شخص في فاس ينقل الماحيا لمعارفه بواسطة دراجة نارية ليلة رأس السنة ﻿

تمكنت المصالح الأمنية، قبل قليل من يومه السبت، من إيقاف شخص، بحوزته كمية مهمة من الكحول، كانت على دراجة نارية.

''شوف تيفي''

تمكنت المصالح الأمنية، قبل قليل من يومه السبت، من إيقاف شخص، بحوزته كمية مهمة من الكحول، كانت على دراجة نارية.

وحسب موفد ''شوف تيفي'' فإن رجال الأمن، شكوا في حمولة دراجة نارية، وخلال التفتيش، تم العثور على كمية مهمة من الكحول، التي من المحتمل أن الموقوف، كان ينوي استهلاكها ونقلها لبعض من معارفه.

وأضاف المصدر ذاته بأن المصالح الأمنية، قامت باقتياد المعني بالأمر إلى ولاية أمن فاس من أجل التحقيق معه قبل وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية.