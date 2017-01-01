عاجل:في ليلة رأس السنة..الكوكايين فكازا ﻿

تمكنت فرقة الصقور السياحية بمنطقة غاندي قبل قليل من يومه السبت من حجز كمية كبيرة من الكوكايين كانت بحوزة شخص يبلغ حوالي 32 سنة.

شوف تيفي

تمكنت فرقة الصقور السياحية بمنطقة غاندي قبل قليل من يومه السبت من حجز كمية كبيرة من الكوكايين كانت بحوزة شخص يبلغ حوالي 32 سنة.

و قد تم اقتياد الشخص الموقوف إلى الدائرة الأمنية الواقعة بمنطقة غاندي بالدار البيضاء،و بحوزته 16 غرام من الكوكايين و مبلغ مالي كبير و أسلحة بيضاء.