عاجل:في ليلة رأس السنة..الكوكايين فكازا ﻿

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تمكنت فرقة الصقور السياحية بمنطقة غاندي قبل قليل من يومه السبت من حجز كمية كبيرة من الكوكايين كانت بحوزة شخص يبلغ حوالي 32 سنة.
و قد تم اقتياد الشخص الموقوف إلى الدائرة الأمنية الواقعة بمنطقة غاندي بالدار البيضاء،و بحوزته 16 غرام من الكوكايين و مبلغ مالي كبير و أسلحة بيضاء.
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