عاجل.. كراب واجه الأمن في حي مولاي رشيد بالبيضاء ولقاو عندو شاحنة ديال الشراب والماحيا ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن رجال الأمن بالمنطقة الأمنية لحي مولاي رشيد، تمكنوا اليوم السبت، من الإطاحة بتاجر للمسكرات ''كراب''، وحجز كمية مهمة من الكحول بمختلف أشكالها وأنواعها.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' بأن رجال الأمن بالمنطقة الأمنية لحي مولاي رشيد، تمكنوا اليوم السبت، من الإطاحة بتاجر للمسكرات ''كراب''، وحجز كمية مهمة من الكحول بمختلف أشكالها وأنواعها.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن المعني بالأمر والملقب بـ ''مخلص''، حاول مقاومة الأمن، ما جعل رجال الشرطة، يقتحمون منزله بالقوة، قبل أن يتم اعتقاله وحجز كمية لا تصدق من الممنوعات التي كانت معدة للترويج ليلة رأس السنة.

وأضاف المصدر ذاته بأن المصالح الأمنية، قامت بجلب شاحنة كبيرة، من أجل نقل هذه الكمية الكبيرة والغير مسبوقة من الكحول.