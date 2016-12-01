 غير سار للمغاربة المقيمين بطريقة غير شرعية في إيطاليا ليلة رأس السنة:إيطاليا قررت ترحيلكم..وهذه هي التفاصيل ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

غير سار للمغاربة المقيمين بطريقة غير شرعية في إيطاليا ليلة رأس السنة:إيطاليا قررت ترحيلكم..وهذه هي التفاصيل | دولي

غير سار للمغاربة المقيمين بطريقة غير شرعية في إيطاليا ليلة رأس السنة:إيطاليا قررت ترحيلكم..وهذه هي

عاجل:في ليلة رأس السنة..عساس حصّل كوبل كيمارسو الجنس فغابة نواحي البيضاء وهاشنو دارو | حوادث و حقوق

عاجل:في ليلة رأس السنة..عساس حصّل كوبل كيمارسو الجنس فغابة نواحي البيضاء وهاشنو دارو

عاجل.. والي أمن الرباط: سنعمل على تأمين السفارات والفنادق والكنائس ليلة رأس السنة | حوادث و حقوق

عاجل.. والي أمن الرباط: سنعمل على تأمين السفارات والفنادق والكنائس ليلة رأس السنة

مثير.. بنانة في الجزائر كتباع بـ16درهم والفايسبوكين المغاربة يسخرون+صورة | مجتمع

مثير.. بنانة في الجزائر كتباع بـ16درهم والفايسبوكين المغاربة يسخرون+صورة

عاجل وبالصور..نايضة في كازا:وها شنو واقع قدام البيسريات ديال الشراب ليلة رأس السنة | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..نايضة في كازا:وها شنو واقع قدام البيسريات ديال الشراب ليلة رأس السنة

تزامنا مع احتفالات رأس السنة.. إسبانيا تمنع المغاربة من دخول سبتة ومليلية وهذه التفاصيل | مجتمع

تزامنا مع احتفالات رأس السنة.. إسبانيا تمنع المغاربة من دخول سبتة ومليلية وهذه التفاصيل

مثير وبالفيديو: شوفو شحال ديال الشراب والماحيا والكيف والحشيش والقرقوبي لقاوها في برشيد قبل ليلة رأس السنة | حوادث و حقوق

مثير وبالفيديو: شوفو شحال ديال الشراب والماحيا والكيف والحشيش والقرقوبي لقاوها في برشيد قبل ليلة

عاجل..ليلية رأس السنة: فاجعة طرقية تهز شيشاوة..وهذا عدد القتلى | حوادث و حقوق

عاجل..ليلية رأس السنة: فاجعة طرقية تهز شيشاوة..وهذا عدد القتلى

​​خبر صادم لأصحاب السيارات و الموتورات : هذه هي الضربة الموجعة في أول يوم من سنة 2017 | بوليتيك

​​خبر صادم لأصحاب السيارات و الموتورات : هذه هي الضربة الموجعة في أول يوم من سنة 2017

2017 سنة الأمل !!!

غير سار للمغاربة المقيمين بطريقة غير شرعية في إيطاليا ليلة رأس السنة:إيطاليا قررت ترحيلكم..وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 31 دجنبر 2016 / 22:48 غير سار للمغاربة المقيمين بطريقة غير شرعية في إيطاليا ليلة رأس السنة:إيطاليا قررت ترحيلكم..وهذه هي التفاصيل | دولي
غير سار للمغاربة المقيمين بطريقة غير شرعية في إيطاليا ليلة رأس السنة:إيطاليا قررت ترحيلكم..وهذه هي التفاصيل
كشفت وكالة ''رويترز'' اليوم السبت، بأن مصدرا بوزارة الداخلية الإيطالية، قال إن السلطات ستسعى لترحيل مزيد من المهاجرين الذين ليس لهم حق الإقامة في البلد وستفتح مراكز احتجاز جديدة لهم للمكوث بها قبل

 ''شوف تيفي''

 كشفت وكالة ''رويترز'' اليوم السبت، بأن مصدرا بوزارة الداخلية الإيطالية، قال إن السلطات ستسعى لترحيل مزيد من المهاجرين الذين ليس لهم حق الإقامة في البلد وستفتح مراكز احتجاز جديدة لهم للمكوث بها قبل رحيلهم.

وأوضحت الوكالة البريطانية بان قائد الشرطة فرانكو جابرييلي، أرسل أمرا مكتوبا لمراكز الشرطة في أنحاء إيطاليا أمس الجمعة يطالبها بتعزيز جهود تحديد هوية المهاجرين وترحيلهم بعد أسبوع من مقتل أنيس العامري منفذ الهجوم على المتسوقين في سوق لعيد الميلاد بالعاصمة الألمانية برلين قرب مدينة ميلانو الإيطالية.

وأكد ذات المصدر إطلاعه على هذا الأمر الذي يفرض على الشرطة اتخاذ إجراءات استثنائية لفرض قيود على الأجانب المخالفين للقواعد وإبعادهم.


وقال مصدر في وزارة الداخلية الإيطالية إن الوزير ماركو مينيتي يخطط لفتح عدد من مراكز الاحتجاز الجديدة لاحتجاز المهاجرين فيها قبل ترحيلهم بما يتماشى مع طلبات من شركاء في الاتحاد الأوروبي.

وأشارت الوكالة إلى أن هذا الموقف الأكثر، يعتبر أكثر تشددا تجاه المهاجرين، وقد نقلته عدد من الصحف الإيطالية عبر صفحاتها الأولى اليوم السبت، والتي اعتبرته أول تغيير جوهري في سياسات حكومة رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني منذ توليها السلطة في منتصف دجنبر.

 

وكان رئيس الوزراء السابق ماتيو رينتسي وافق على إنشاء مراكز لتحديد هوية المهاجرين وأخذ بصماتهم لدى وصولهم إلى الشواطئ الإيطالية لكنه رفض أن ينشئ مراكز احتجاز كبرى للمهاجرين الذين لا تقبل طلبات لجوئهم.

 

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي المهاجرين المخالفين الشرطة المهاجرين الصحف الإيطالية مدينة ميلانو الشواطئ الإيطالية فرانكو جابرييلي الترحيل

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

اعتقال زوجة السفير اليوناني بالبرازيل رفقة عشيقها بعد مقتله | دولي

اعتقال زوجة السفير اليوناني بالبرازيل رفقة عشيقها بعد مقتله

عاجل..شخص يهدد بتفجير طائرة ركاب بالتشيك | دولي

عاجل..شخص يهدد بتفجير طائرة ركاب بالتشيك

مثير.. تويتر يعلن وفاة الملكة إلزابيت ؟ | دولي

مثير.. تويتر يعلن وفاة الملكة إلزابيت ؟

عاجل..نايضة قرطاس في حفل في مريكان..وها شحال من واحد تقتل | دولي

عاجل..نايضة قرطاس في حفل في مريكان..وها شحال من واحد تقتل

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أول تدخل أمني ليلة رأس السنة..شوفو كيفاش شْدو بزنازة بالمدينة القديمة(فيديو) | خارج البلاطو
منذ 8 دقائق

أول تدخل أمني ليلة رأس السنة..شوفو كيفاش شْدو ''بزنازة'' بالمدينة القديمة(فيديو)

شوف تيفي دوزات رأس العام بدار المسنين بأمريكا..شوفو كيفاش كيعيشو | بــووز

''شوف تيفي'' دوزات رأس العام بدار المسنين بأمريكا..شوفو كيفاش كيعيشو

الوجه الآخر لبابانويل فالمغرب..ظروف مؤلمة لشباب يُؤمنون لقمة العيش في مهنة موسمية | بــووز

الوجه الآخر لبابانويل فالمغرب..ظروف مؤلمة لشباب يُؤمنون لقمة العيش في مهنة موسمية

أسماء كبيرة رحلوا عنا سنة 2016 | روبورتاج

أسماء كبيرة رحلوا عنا سنة 2016

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

غير سار للمغاربة المقيمين بطريقة غير شرعية في إيطاليا ليلة رأس السنة:إيطاليا قررت ترحيلكم..وهذه هي التفاصيل | دولي
منذ 16 دقيقة

غير سار للمغاربة المقيمين بطريقة غير شرعية في إيطاليا ليلة رأس السنة:إيطاليا قررت ترحيلكم..وهذه هي

عاجل:في ليلة رأس السنة..عساس حصّل كوبل كيمارسو الجنس فغابة نواحي البيضاء وهاشنو دارو | حوادث و حقوق

عاجل:في ليلة رأس السنة..عساس حصّل كوبل كيمارسو الجنس فغابة نواحي البيضاء وهاشنو دارو

عاجل.. والي أمن الرباط: سنعمل على تأمين السفارات والفنادق والكنائس ليلة رأس السنة | حوادث و حقوق

عاجل.. والي أمن الرباط: سنعمل على تأمين السفارات والفنادق والكنائس ليلة رأس السنة

مثير.. بنانة في الجزائر كتباع بـ16درهم والفايسبوكين المغاربة يسخرون+صورة | مجتمع

مثير.. بنانة في الجزائر كتباع بـ16درهم والفايسبوكين المغاربة يسخرون+صورة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.