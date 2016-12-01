غير سار للمغاربة المقيمين بطريقة غير شرعية في إيطاليا ليلة رأس السنة:إيطاليا قررت ترحيلكم..وهذه هي التفاصيل ﻿

كشفت وكالة ''رويترز'' اليوم السبت، بأن مصدرا بوزارة الداخلية الإيطالية، قال إن السلطات ستسعى لترحيل مزيد من المهاجرين الذين ليس لهم حق الإقامة في البلد وستفتح مراكز احتجاز جديدة لهم للمكوث بها قبل

''شوف تيفي''

كشفت وكالة ''رويترز'' اليوم السبت، بأن مصدرا بوزارة الداخلية الإيطالية، قال إن السلطات ستسعى لترحيل مزيد من المهاجرين الذين ليس لهم حق الإقامة في البلد وستفتح مراكز احتجاز جديدة لهم للمكوث بها قبل رحيلهم.

وأوضحت الوكالة البريطانية بان قائد الشرطة فرانكو جابرييلي، أرسل أمرا مكتوبا لمراكز الشرطة في أنحاء إيطاليا أمس الجمعة يطالبها بتعزيز جهود تحديد هوية المهاجرين وترحيلهم بعد أسبوع من مقتل أنيس العامري منفذ الهجوم على المتسوقين في سوق لعيد الميلاد بالعاصمة الألمانية برلين قرب مدينة ميلانو الإيطالية.

وأكد ذات المصدر إطلاعه على هذا الأمر الذي يفرض على الشرطة اتخاذ إجراءات استثنائية لفرض قيود على الأجانب المخالفين للقواعد وإبعادهم.



وقال مصدر في وزارة الداخلية الإيطالية إن الوزير ماركو مينيتي يخطط لفتح عدد من مراكز الاحتجاز الجديدة لاحتجاز المهاجرين فيها قبل ترحيلهم بما يتماشى مع طلبات من شركاء في الاتحاد الأوروبي.

وأشارت الوكالة إلى أن هذا الموقف الأكثر، يعتبر أكثر تشددا تجاه المهاجرين، وقد نقلته عدد من الصحف الإيطالية عبر صفحاتها الأولى اليوم السبت، والتي اعتبرته أول تغيير جوهري في سياسات حكومة رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني منذ توليها السلطة في منتصف دجنبر.

وكان رئيس الوزراء السابق ماتيو رينتسي وافق على إنشاء مراكز لتحديد هوية المهاجرين وأخذ بصماتهم لدى وصولهم إلى الشواطئ الإيطالية لكنه رفض أن ينشئ مراكز احتجاز كبرى للمهاجرين الذين لا تقبل طلبات لجوئهم.