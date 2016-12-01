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عاجل:في ليلة رأس السنة..عساس حصّل كوبل كيمارسو الجنس فغابة نواحي البيضاء وهاشنو دارو

بتاريــخ : 31 دجنبر 2016 / 22:44 عاجل:في ليلة رأس السنة..عساس حصّل كوبل كيمارسو الجنس فغابة نواحي البيضاء وهاشنو دارو | حوادث و حقوق
عاجل:في ليلة رأس السنة..عساس حصّل كوبل كيمارسو الجنس فغابة نواحي البيضاء وهاشنو دارو
يبدو أن لكل طريقته في الاحتفال برأس السنة، حيث علمت ''شوف تيفي''،أن حارس سيارات ضبط قبل قليل من مساء يومه السبت، شخصين يمارسان الجنس بطريقة صادمة في إحدى الغابات المجاورة لمنطقة عين حرودة نواحي

شوف تيفي

يبدو أن لكل طريقته في الاحتفال برأس السنة، حيث علمت ''شوف تيفي''،أن حارس سيارات ضبط قبل قليل من مساء يومه السبت، شخصين يمارسان الجنس بطريقة صادمة في إحدى الغابات المجاورة لمنطقة عين حرودة نواحي البيضاء.

وقالت مصادرنا الخاصة،أن الحارس قصد لكوبل مباشرة وتدخل ،إلى أنه أصيب من طرف الشاب الذي يبلغ حوالي 23 سنة،في حين لادت حبيبته التي كانت مجردة من ملابسها إلى وجهة غير معلومة.



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شوف تيفي رأس السنة حارس فيديو الجنس

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