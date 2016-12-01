عاجل.. والي أمن الرباط: سنعمل على تأمين السفارات والفنادق والكنائس ليلة رأس السنة ﻿

قال مصطفى مفيد والي أمن جهة الرباط، قبل قليل من ليلة اليوم السبت، إن رجال الأمن بمختلف تشكيلاتهم سيعملون على تأمين الفنادق والسفرات والكنائس والأماكن الخالية، بالإضافة إلى نشر قوات أمنية بالأحياء

''شوف تيفي''

قال مصطفى مفيد والي أمن جهة الرباط، قبل قليل من ليلة اليوم السبت، إن رجال الأمن بمختلف تشكيلاتهم سيعملون على تأمين الفنادق والسفرات والكنائس والأماكن الخالية، بالإضافة إلى نشر قوات أمنية بالأحياء الشعبية التي تعرف ارتفاعا في معدلات الجريمة.

وأوضح مفيد بأن ولاية أمن الرباط ومن أجل تأمين احتفالات رأس السنة، خصصت 220 سيارة فائقة السرعة، و160 دراجة نارية ستجوب شوارع العاصمة، و4 دوريات، مع الاعتماد على فرق مكونة من العنصر المدني وعناصر القوات المساعدة وعناصر الهيئة الحضارية، وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين وزوار مدينة الرباط خلال هذه الليلة.

وأكد والي جهة الرباط، بأن سيارات الأمن، ستضم آلة للكشف عن البصمات، سيتم استخدامها للتعرف على هوية المشكوك في أمرهم، موضحا بأن هذا التحرك الأمني الذي تعرفه العاصمة لأول مرة ليلة اليوم، سيتواصل خلال الأشهر القادمة وذلك لتحقيق نتيجة إيجابية مشابهة لتلك التي تم تحقيقها في مدينة سلا التي انخفضت فيها معدلات الجريمة بنسبة 50 في المائة.