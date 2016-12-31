 مثير.. بنانة في الجزائر كتباع بـ16درهم والفايسبوكين المغاربة يسخرون+صورة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل.. والي أمن الرباط: سنعمل على تأمين السفارات والفنادق والكنائس ليلة رأس السنة | حوادث و حقوق

عاجل.. والي أمن الرباط: سنعمل على تأمين السفارات والفنادق والكنائس ليلة رأس السنة

مثير.. بنانة في الجزائر كتباع بـ16درهم والفايسبوكين المغاربة يسخرون+صورة | مجتمع

مثير.. بنانة في الجزائر كتباع بـ16درهم والفايسبوكين المغاربة يسخرون+صورة

عاجل وبالصور..نايضة في كازا:وها شنو واقع قدام البيسريات ديال الشراب ليلة رأس السنة | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..نايضة في كازا:وها شنو واقع قدام البيسريات ديال الشراب ليلة رأس السنة

تزامنا مع احتفالات رأس السنة.. إسبانيا تمنع المغاربة من دخول سبتة ومليلية وهذه التفاصيل | مجتمع

تزامنا مع احتفالات رأس السنة.. إسبانيا تمنع المغاربة من دخول سبتة ومليلية وهذه التفاصيل

مثير وبالفيديو: شوفو شحال ديال الشراب والماحيا والكيف والحشيش والقرقوبي لقاوها في برشيد قبل ليلة رأس السنة | حوادث و حقوق

مثير وبالفيديو: شوفو شحال ديال الشراب والماحيا والكيف والحشيش والقرقوبي لقاوها في برشيد قبل ليلة

عاجل..ليلية رأس السنة: فاجعة طرقية تهز شيشاوة..وهذا عدد القتلى | حوادث و حقوق

عاجل..ليلية رأس السنة: فاجعة طرقية تهز شيشاوة..وهذا عدد القتلى

​​خبر صادم لأصحاب السيارات و الموتورات : هذه هي الضربة الموجعة في أول يوم من سنة 2017 | بوليتيك

​​خبر صادم لأصحاب السيارات و الموتورات : هذه هي الضربة الموجعة في أول يوم من سنة 2017

الملك محمد السادس يهنئ قادة الدول الشقيقة والصديقة بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2017 ويتمنى طي صفحات العنف | بوليتيك

الملك محمد السادس يهنئ قادة الدول الشقيقة والصديقة بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2017

النمو الاقتصادي في المغرب يسجل انخفاضا خلال الفصل الثالث من سنة 2016 | اقتصاد

النمو الاقتصادي في المغرب يسجل انخفاضا خلال الفصل الثالث من سنة 2016

2017 سنة الأمل !!!

مثير.. بنانة في الجزائر كتباع بـ16درهم والفايسبوكين المغاربة يسخرون+صورة

بتاريــخ : 31 دجنبر 2016 / 21:53 مثير.. بنانة في الجزائر كتباع بـ16درهم والفايسبوكين المغاربة يسخرون+صورة | مجتمع
مثير.. بنانة في الجزائر كتباع بـ16درهم والفايسبوكين المغاربة يسخرون+صورة
نشرت صفحة فايسبوكية، صورة، أظهرت بأن الموزة الواحدة في الجزائر تباع بـ 180 دينار، أي حوالي 16 درهم مغربي.

''شوف تيفي''
نشرت صفحة فايسبوكية، صورة، أظهرت بأن الموزة الواحدة في الجزائر تباع بـ 180 دينار، أي حوالي 16 درهم مغربي.
وفور نشر هذه الصورة، تفاعل النشطاء المغاربة بشكل كبير معها ، حيث عبر العديد منهم عن استغرابه بسعر هذه الفاكهة بالجارة الجزائر،بينما اختار آخرون السخرية من خلال الإشارة إلى أن الكيلوغرام الواحد من فاكهة الموز بالمغرب يبلغ حوالي 6 دراهم ولا يتجاوز 14 درهم.
ومن جهة أخرى، استغل آخرون الفرصة للتأكيد على أن المواطن المغربي، وبالرغم من المشاكل اليومية التي يتخبط فيها ، إلا أنه وبالمقارنة مع الدول المجاورة فإن المنتجات الغذائية بالمغرب تبقى في متناول الجميع.
نشرت صفحة فايسبوكية، صورة، أظهرت بأن الموزة الواحدة في الجزائر تباع بـ 180 دينار، أي حوالي 16 درهم مغربي.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الفاكهة السخرية المواطن دينار

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

تزامنا مع احتفالات رأس السنة.. إسبانيا تمنع المغاربة من دخول سبتة ومليلية وهذه التفاصيل | مجتمع

تزامنا مع احتفالات رأس السنة.. إسبانيا تمنع المغاربة من دخول سبتة ومليلية وهذه التفاصيل

السيبة.. الدقيق ب100 درهم تيبيعوه للمواطنين ب130 درهم بإقليم آسفي | مجتمع

السيبة.. الدقيق ب100 درهم تيبيعوه للمواطنين ب130 درهم بإقليم آسفي

بالفيديو..انقاد حراكة مغاربة من الموت في السواحل الإيطالية..وهذه هي التفاصيل | مجتمع

بالفيديو..انقاد حراكة مغاربة من الموت في السواحل الإيطالية..وهذه هي التفاصيل

لجنة لتقصي الحقائق ببلدية الصخيرات..وها علاش | مجتمع

لجنة لتقصي الحقائق ببلدية الصخيرات..وها علاش

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شوف تيفي دوزات رأس العام بدار المسنين بأمريكا..شوفو كيفاش كيعيشو | بــووز
منذ 2 دقائق

''شوف تيفي'' دوزات رأس العام بدار المسنين بأمريكا..شوفو كيفاش كيعيشو

الوجه الآخر لبابانويل فالمغرب..ظروف مؤلمة لشباب يُؤمنون لقمة العيش في مهنة موسمية | بــووز

الوجه الآخر لبابانويل فالمغرب..ظروف مؤلمة لشباب يُؤمنون لقمة العيش في مهنة موسمية

أسماء كبيرة رحلوا عنا سنة 2016 | روبورتاج

أسماء كبيرة رحلوا عنا سنة 2016

أشهر فلكي مغربي يتوقع نهاية مؤلمة لزواج المغربية إيمان الباني و مراد يلدريم(فيديو) | بــووز

أشهر فلكي مغربي يتوقع نهاية مؤلمة لزواج المغربية إيمان الباني و مراد يلدريم(فيديو)

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل.. والي أمن الرباط: سنعمل على تأمين السفارات والفنادق والكنائس ليلة رأس السنة | حوادث و حقوق
منذ 7 دقائق

عاجل.. والي أمن الرباط: سنعمل على تأمين السفارات والفنادق والكنائس ليلة رأس السنة

مثير.. بنانة في الجزائر كتباع بـ16درهم والفايسبوكين المغاربة يسخرون+صورة | مجتمع

مثير.. بنانة في الجزائر كتباع بـ16درهم والفايسبوكين المغاربة يسخرون+صورة

عاجل وبالصور..نايضة في كازا:وها شنو واقع قدام البيسريات ديال الشراب ليلة رأس السنة | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..نايضة في كازا:وها شنو واقع قدام البيسريات ديال الشراب ليلة رأس السنة

تزامنا مع احتفالات رأس السنة.. إسبانيا تمنع المغاربة من دخول سبتة ومليلية وهذه التفاصيل | مجتمع

تزامنا مع احتفالات رأس السنة.. إسبانيا تمنع المغاربة من دخول سبتة ومليلية وهذه التفاصيل

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.