مثير.. بنانة في الجزائر كتباع بـ16درهم والفايسبوكين المغاربة يسخرون+صورة ﻿

نشرت صفحة فايسبوكية، صورة، أظهرت بأن الموزة الواحدة في الجزائر تباع بـ 180 دينار، أي حوالي 16 درهم مغربي.

''شوف تيفي''

نشرت صفحة فايسبوكية، صورة، أظهرت بأن الموزة الواحدة في الجزائر تباع بـ 180 دينار، أي حوالي 16 درهم مغربي.

وفور نشر هذه الصورة، تفاعل النشطاء المغاربة بشكل كبير معها ، حيث عبر العديد منهم عن استغرابه بسعر هذه الفاكهة بالجارة الجزائر،بينما اختار آخرون السخرية من خلال الإشارة إلى أن الكيلوغرام الواحد من فاكهة الموز بالمغرب يبلغ حوالي 6 دراهم ولا يتجاوز 14 درهم.

ومن جهة أخرى، استغل آخرون الفرصة للتأكيد على أن المواطن المغربي، وبالرغم من المشاكل اليومية التي يتخبط فيها ، إلا أنه وبالمقارنة مع الدول المجاورة فإن المنتجات الغذائية بالمغرب تبقى في متناول الجميع.

