عاجل وبالصور..نايضة في كازا:وها شنو واقع قدام البيسريات ديال الشراب ليلة رأس السنة ﻿

تعرف العديد من المحلات التجارية ''البيسريات'' المتخصصة ببيع المشروبات الكحولية ليلة اليوم السبت بالبيضاء، حركة غير عادية، نتيجة توافد عدد كبير من الزبائن عليها والراغبين في الاحتفال برأس السنة

''شوف تيفي

تعرف العديد من المحلات التجارية ''البيسريات'' المتخصصة ببيع المشروبات الكحولية ليلة اليوم السبت بالبيضاء، حركة غير عادية، نتيجة توافد عدد كبير من الزبائن عليها والراغبين في الاحتفال برأس السنة بطريقتهم الخاصة.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن البعض من هذه المحلات، اضطرت إلى الإغلاق مبكرا، خوفا من وقوع بعض التجاوزات أو الانفلاتات من طرف الراغبين في اقتناء المشروبات الكحولية.

تجدر الإشارة إلى أن مدينة الدار البيضاء،وكباقي المدن المغربية، تعرف في هذه اللحظات استنفارا أمنيا كثيفا،وخاصة بالمناطق الحساسة مثل كورنيش عين الذئاب والمركز التجاري موروكو مول.

