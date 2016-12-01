تزامنا مع احتفالات رأس السنة.. إسبانيا تمنع المغاربة من دخول سبتة ومليلية وهذه التفاصيل ﻿

قررت السلطات الأمنية الإسبانية منع المغاربة الراغبين في زيارة سبتة ومليلية اليوم السبت تزامنا مع احتفالات رأس السنة الميلادية.

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قررت السلطات الأمنية الإسبانية منع المغاربة الراغبين في زيارة سبتة ومليلية اليوم السبت تزامنا مع احتفالات رأس السنة الميلادية.

وحسب موقع كنال تطوان نقلا عن مصادر إسبانية، فإن السلطات المذكورة رفضت السماح للمغاربة غير الحاملين لتأشيرة الفيزا من دخول سبتة ومليلية المحتلتين، حتى وإن كانوا من سكان العمالات المجاورة، حيث كان لهم الحق سابقا في الدخول للمعبرين بواسطة البطاقة الوطنية أو جواز السفر فقط.

وحسب ذات المصادر فإن السلطات الإسبانية قامت بهذا الإجراء بسبب احتفالات رأس السنة الميلادية وذلك تجنبا لأي ازدحام أو انفلات أمني ممكن أن يحدث في مثل هذا اليوم.