 مثير وبالفيديو: شوفو شحال ديال الشراب والماحيا والكيف والحشيش والقرقوبي لقاوها في برشيد قبل ليلة رأس السنة ﻿
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مثير وبالفيديو: شوفو شحال ديال الشراب والماحيا والكيف والحشيش والقرقوبي لقاوها في برشيد قبل ليلة رأس السنة

بتاريــخ : 31 دجنبر 2016 / 21:12 مثير وبالفيديو: شوفو شحال ديال الشراب والماحيا والكيف والحشيش والقرقوبي لقاوها في برشيد قبل ليلة رأس السنة | حوادث و حقوق
مثير وبالفيديو: شوفو شحال ديال الشراب والماحيا والكيف والحشيش والقرقوبي لقاوها في برشيد قبل ليلة رأس السنة
تمكنت مصالح الدرك الملكي ببرشيد وببوزنيقة وبنسليمان، وقبل ليلة رأس السنة من حجز كمية مهمة من المخدرات بمختلف الأشكال والأنواع.

''شوف تيفي''

تمكنت مصالح الدرك الملكي ببرشيد وببوزنيقة وبنسليمان، وقبل ليلة رأس السنة من حجز كمية مهمة من المخدرات بمختلف الأشكال والأنواع.

وحجزت هذه المصالح التي تمكنت من اعتقال 42 شخصا، من حجز كمية مهمة من الكحوليات وماء الحياة، بالإضافة إلى كمية من الكيف والحشيش وأقراص المهلوسة التي كانت معدة للترويج بمدينة الدار البيضاء.

وتجدر الإشارة إلى أن المصالح الأمنية بمختلف المدن المغربية، قامت خلال الأسبوع الجاري بالعديد من الحملات التي مكنت من حجزت مجموعة من الممنوعات التي كانت معدة للترويج ليلة رأس السنة.

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المغرب شوف تيفي المصالح الأمنية المخدرات أقراص المهلوسة بوزنيقة ماء الحياة

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