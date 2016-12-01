عاجل..ليلية رأس السنة: فاجعة طرقية تهز شيشاوة..وهذا عدد القتلى ﻿

''شوف تيفي''
عرف دوار ايت محند جماعة للا عزيزة بإقليم شيشاوة، قبل قليل من يومه السبت، فاجعة طرقية مؤلمة، سقط خلالها ثلاثة قتلى.
وحسب مصادر شيشاوية فإن الحادثة، وقعت عقب انقلاب سيارة من نوع ''بيكوب'' بمنعرج طرقي حاد، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الفور، وإصابة ثلاثة آخرين.
وأضافت المصادر ذاتها بأن مصالح الدرك الملكي، حلت بعين المكان وقامت بالمعاينة، بينما تكفلت سيارات للإسعاف، بنقل القتلى والمصابين إلى المستشفى الإقليمي لشيشاوة.
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