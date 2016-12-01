​​خبر صادم لأصحاب السيارات و الموتورات : هذه هي الضربة الموجعة في أول يوم من سنة 2017 ﻿

سيجد المغاربة أنفسهم، غدا الأحد، في أول يوم من أيام السنة الجديدة 2017، أمام خبر صادم بالنسبة لهم، ويتعلق الأمر​حسب مصادرنا بإحتمال​ ​​زيادة في أسعار المحروقات وخاصة في سعر الغازوال الذي سيرتفع

''شوف تيفي''

سيجد المغاربة أنفسهم، غدا الأحد، في أول يوم من أيام السنة الجديدة 2017، أمام خبر صادم بالنسبة لهم، ويتعلق الأمر​حسب مصادرنا بإحتمال​ ​​زيادة في أسعار المحروقات وخاصة في سعر الغازوال الذي سيرتفع ببعض السنتيمات، بينما سيبقى سعر البنزين مستقرا.



وكان المغاربة، قد عبروا عن استيائهم الشديد، عقب الزيادة الأخيرة التي عرفتها أسعار البنزين والغازوال بالرغم من انخفاض أسعار برميل النفط عالميا.



​وسبق وأن ​أطلق النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حملة فايسبوكية، طالبوا من خلالها المغاربة بمقاطعة محطات البنزين، وذلك من أجل الضغط على الشركات المكلفة بهذا القطاع حتى تستجيب لمطلبهم الرئيسي المثمتل في تخفيض أسعار المحروقات.



