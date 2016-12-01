الملك محمد السادس يهنئ قادة الدول الشقيقة والصديقة بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2017 ويتمنى طي صفحات العنف ﻿

بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2017 ، بعث الملك محمد السادس، برقيات تهاني إلى قادة الدول الشقيقة والصديقة التي تحتفل بهذه المناسبة.

''شوف تيفي''+''و م ع''

بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2017 ، بعث الملك محمد السادس، برقيات تهاني إلى قادة الدول الشقيقة والصديقة التي تحتفل بهذه المناسبة.

وتمنى الملك في هذه البرقيات أطيب متمنيات جلالته لقادة الدول ولأسرهم الكريمة بموفور الصحة والسعادة والهناء ولشعوبها التقدم والرخاء.

وجاء في برقيات تهاني جلالته: ''إننا ونحن نستقبل عاما جديدا ليحدونا أمل كبير في أن يقترن مقدمه بترسيخ القيم الإنسانية المثلى، وتوطيد جسور التواصل والتفاهم والوئام بين مختلف الشعوب، في كنف السلم والأمن والاستقرار''.

''كما نتطلع، بكل تفاؤل، يضيف الملك إلى طي صفحات من العنف والنزاعات والأزمات، تخللت السنة التي نودعها، وألقت بظلالها على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية للعديد من دول العالم، والمضي قدما في مواجهة التحديات الكبرى ذات الصلة بالتنمية البشرية والمستدامة، ومحاربة كل أشكال التطرف والإرهاب، تحقيقا لما نبتغيه ونتوخاه لشعوبنا من رقي وازدهار''.





