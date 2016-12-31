بالصور والفيديو..انتشار أمني كبير بمدينة أكادير.. وها شنو واقع ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن رجال الأمن بمختلف رتبهم بمدينة أكادير، تحركوا قبل قليل لمواقع بعاصمة سوس من أجل تأمين احتفالات ليلة رأس السنة.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' بأن رجال الأمن بمختلف رتبهم بمدينة أكادير، تحركوا قبل قليل لمواقع بعاصمة سوس من أجل تأمين احتفالات ليلة رأس السنة.

وحسب مصدر أمني لـ''شوف تيفي'' فإن عدد رجال الأمن الذين تم توزيعهم في وسط المدينة والشريط الساحلي والفنادق وأماكن إقامة حفلات رأس السنة، بلغ عددهم حوالي 1000، معززين بمختلف التشكيلات الأمنية، والفرق الجديدة مثل الفرقة الجهوية للتدخل وفرقة مكافحة الشغب.

وأضاف المصدر ذاته بأنه تم كذلك توزيع رجال الأمن على سدود قضائية وإدارية بمداخل ومخارج المدينة، بالإضافة إلى اعتماد فرق خاصة بتأمين وتسهيل حركة السير، مع تعزيز جميع الدوائر الأمنية بعناصر أخرى من أجل تقديم الدعم خلال التدخلات الأمنية.

وأوضح كذلك مصدرنا بأن المديرية العامة للأمن الوطني، وفرت جميع الأشياء اللوجستيكية التي تهدف إلى تأمين احتفالات رأس السنة بمدينة أكادير.