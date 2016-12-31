خطير وبالصور..عشية البوناني:حادثة سير بمكناس ﻿

شهدت الطريق الوطنية رقم 6 الرابط بين فاس والرباط قرب منطقة سيدي بوزكري بمكناس، عشية اليوم الجمعة، حادة سير خطيرة عقب اصطدام حافلة كبيرة بسيارتين.

''شوف تيفي''





شهدت الطريق الوطنية رقم 6 الرابط بين فاس والرباط قرب منطقة سيدي بوزكري بمكناس، عشية اليوم الجمعة، حادة سير خطيرة عقب اصطدام حافلة كبيرة بسيارتين.

وحسب مصادر مكناسية فإن حافلة من الحجم الكبير محملة بالبصل، اصطدمت بسيارتين خفيفتين،ما أسفر عن خسائر مادية مهمة بهما، بالإضافة إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة.

وأضافت المصادر ذاتها بأن سيارة للإسعاف، قامت بنقل المصابين في حالة جد خطيرة إلى مستشفى محمد الخامس بمكناس، لتلقي العلاجات الضرورية.





