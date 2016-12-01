عاجل...وفد إستقلالي رفيع بمنزل رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران لمناقشة الحكومة ﻿

كشفت مصادر مطلعة، عن حلول لجنة المفاوضات التي شكلها المجلس الوطني الإستثنائي لحزب الإستقلال بخصوص تشكيل الحكومة المقبلة اليوم بمنزل رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران .

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كشفت مصادر مطلعة، عن حلول لجنة المفاوضات التي شكلها المجلس الوطني الإستثنائي لحزب الإستقلال بخصوص تشكيل الحكومة المقبلة اليوم بمنزل رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران .

وأفادت ذات المصادر، أن رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران إستقبل بمنزله بحي الليمون بمدينة الرباط، في هذه اللحظات كلا من القيادي البارز في حزب الإستقلال حمدي ولد الرشيد وبوعمر تغوان ومحمد السوسي .

وحسب ذات المصادر، ينتظر أن تبلغ اللجنة المفوضة من المجلس الوطني لحزب الإستقلال رسميا بن كيران بقرار المجلس الوطني بالمشاركة في الحكومة، حيث ينتظر أن يبلغ بن كيران اللجنة القرار النهائي للأمانة العامة لحزب المصباح.



هذا، وينتظر أن تصدر الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بلاغا رسميا حول مفاوضات تشكيل الحكومة والتنظيمات السياسية المنتظرة أن تشكل الإئتلاف الحكومي المقبل.