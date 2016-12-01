عاجل:خبر غير سار..بعد زواجها الأسطوري..إيمان الباني تنفصل عن زوجها الممثل التركي مراد يلدريم ﻿

شوف تيفي:
ككل سنة حل أشهر فلكي بالمغرب عبد العزيز الخطابي، ضيفا على قناة ''شوف تيفي''حيث قدم في حوار سننشره لاحقا أبرز توقعاته للسنة الجديدة.
الخطابي أكد في الحوار ذاته، أن ملكة جمال المغرب سابقا، إيمان الباني ستنفصل عن زوجها الممثل التركي الشهير مراد يلدريم بسبب خلافات عائلية بداية 2018.
و أضاف الخطابي،أن إيمان الباني ستعيش أزمة نفسية صعبة بعد طلاقها من زوجها.
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