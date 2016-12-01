 عاجل:خبر غير سار..بعد زواجها الأسطوري..إيمان الباني تنفصل عن زوجها الممثل التركي مراد يلدريم ﻿
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عاجل:خبر غير سار..بعد زواجها الأسطوري..إيمان الباني تنفصل عن زوجها الممثل التركي مراد يلدريم

بتاريــخ : 31 دجنبر 2016 / 18:59 عاجل:خبر غير سار..بعد زواجها الأسطوري..إيمان الباني تنفصل عن زوجها الممثل التركي مراد يلدريم | ثقافة و فنون
عاجل:خبر غير سار..بعد زواجها الأسطوري..إيمان الباني تنفصل عن زوجها الممثل التركي مراد يلدريم
ككل سنة حل أشهر فلكي بالمغرب عبد العزيز الخطابي، ضيفا على قناة ''شوف تيفي''حيث قدم في حوار سننشره لاحقا أبرز توقعاته للسنة الجديدة.

شوف تيفي:


ككل سنة حل أشهر فلكي بالمغرب عبد العزيز الخطابي، ضيفا على قناة ''شوف تيفي''حيث قدم في حوار سننشره لاحقا أبرز توقعاته للسنة الجديدة.

الخطابي أكد في الحوار ذاته، أن ملكة جمال المغرب سابقا، إيمان الباني ستنفصل عن زوجها الممثل التركي الشهير مراد يلدريم بسبب خلافات عائلية بداية 2018.

و أضاف الخطابي،أن إيمان الباني ستعيش أزمة نفسية صعبة بعد طلاقها من زوجها.


 

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شوف تيفي المغرب انفصال الباني زواج الأسطوري مراد يلدريم

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