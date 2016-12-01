قيادة ''البيجيدي'' تجتمع بمنزل بن كيران لحسم الإتلاف الحكومي المقبل ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن قياديي حزب العدالة والتنمية، يجتمعون في هذه اللحظات بمنزل رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران لإنهاء صياغة بلاغ رسمي لتحديد التنظيمات السياسية التي ستشارك في الحكومة الثانية برئاسة

شوف تيفي



علمت ''شوف تيفي'' أن قياديي حزب العدالة والتنمية، يجتمعون في هذه اللحظات بمنزل رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران لإنهاء صياغة بلاغ رسمي لتحديد التنظيمات السياسية التي ستشارك في الحكومة الثانية برئاسة عبد الإله بن كيران.

وأضافت ذات المصادر، أن الإجتماع الثاني لقيادات حزب العدالة والتنمية، يأتي بعد ساعات على الإجتماع الموسع للأمانة العامة صبيحة اليوم بالمقر المركزي لحزب العدالة والتنمية والذي مازال يشهد حركية غير عادية لحد الآن.

وأفادت مصادر مطلعة، أن البلاغ المرتقب لحزب العدالة والتنمية، سيتطرق للمشاورات الحكومية والمشهد السياسي الداخلي والزيارة الأخيرة لرئيس الحكومة إلى موريتانيا، كمواضيع رئيسية في البلاغ.

وكشف ذات المصدر، أن النقطة الوحيدة التي مازالت عالقة لصياغة البلاغ هي المستجد الجديد وهو القرار الأخير للمجلس الوطني لحزب الإستقلال قبل قليل، والذي أكد على المشاركة في الحكومة وهي النقطة ستناقشها قيادة البيجدي قبل التطرق إلى نقطة المشاورات الحكومية.





