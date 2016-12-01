 عاجل: مضيان..الكيحل والبقالي على رأس لجنة مؤقتة إلى حين انعقاد مؤتمر حزب الاستقلال مارس القادم ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل: مضيان..الكيحل والبقالي على رأس لجنة مؤقتة إلى حين انعقاد مؤتمر حزب الاستقلال مارس القادم | بوليتيك

عاجل: مضيان..الكيحل والبقالي على رأس لجنة مؤقتة إلى حين انعقاد مؤتمر حزب الاستقلال مارس القادم

شاهد لأول مرة ..صور نادرة للملك الراحل الحسن الثاني والملك محمد السادس يمارسان كرة القدم | بوليتيك

شاهد لأول مرة ..صور نادرة للملك الراحل الحسن الثاني والملك محمد السادس يمارسان كرة القدم

يا ربي السلامة: حجام يقطع العضو الذكري لطفل في طنجة..وهذه هي التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة: حجام يقطع العضو الذكري لطفل في طنجة..وهذه هي التفاصيل الصادمة

السيبة.. الدقيق ب100 درهم تيبيعوه للمواطنين ب130 درهم بإقليم آسفي | مجتمع

السيبة.. الدقيق ب100 درهم تيبيعوه للمواطنين ب130 درهم بإقليم آسفي

وفاة مواطن مغرب بطريقة مروعة في الجزائر.. وها شنو وقع | حوادث و حقوق

وفاة مواطن مغرب بطريقة مروعة في الجزائر.. وها شنو وقع

خطير..فتاة تستدرج تلاميذ مؤسسة تعليمية بطنجة..وها شنو كدير | حوادث و حقوق

خطير..فتاة تستدرج تلاميذ مؤسسة تعليمية بطنجة..وها شنو كدير

بالفيديو بن كيران..ننتظر حزب الإستقلال لإعلان تشكيل الحكومة والعلاقات مع موريتانيا أصبحت ممتازة | بوليتيك

بالفيديو بن كيران..ننتظر حزب الإستقلال لإعلان تشكيل الحكومة والعلاقات مع موريتانيا أصبحت ممتازة

انفراد وبالوثيقة: خبر سيؤلم عشاق المعلم ليلة البوناني : بعد تلقيه للصفعة من المحكمة هاشحال مازال غادي يبقا فالحبس عاد يتحاكم | ثقافة و فنون

انفراد وبالوثيقة: خبر سيؤلم عشاق المعلم ليلة البوناني : بعد تلقيه للصفعة من المحكمة هاشحال مازال

عاجل بن كيران...ننتظر البيان الرسمي لحزب الإستقلال لإعلان تشكيل الحكومة | بوليتيك

عاجل بن كيران...ننتظر البيان الرسمي لحزب الإستقلال لإعلان تشكيل الحكومة

2017 سنة الأمل !!!

عاجل: مضيان..الكيحل والبقالي على رأس لجنة مؤقتة إلى حين انعقاد مؤتمر حزب الاستقلال مارس القادم

بتاريــخ : 31 دجنبر 2016 / 18:18 عاجل: مضيان..الكيحل والبقالي على رأس لجنة مؤقتة إلى حين انعقاد مؤتمر حزب الاستقلال مارس القادم | بوليتيك
عاجل: مضيان..الكيحل والبقالي على رأس لجنة مؤقتة إلى حين انعقاد مؤتمر حزب الاستقلال مارس القادم
فوض المجلس الوطني الإستثنائي، بعض من صلاحياته التسييرية للجنة مؤقتة تتكون من نور الدين مضيان رئيسا وعبد الله البقالي وعبد القادر الكيحل كأعضاء إلى حين إنعقاد المؤتمر العادي للحزب أواخر شهر مارس

شوف تيفي

فوض المجلس الوطني الإستثنائي، بعض من صلاحياته التسييرية للجنة مؤقتة تتكون من نور الدين مضيان رئيسا وعبد الله البقالي وعبد القادر الكيحل كأعضاء إلى حين إنعقاد المؤتمر العادي للحزب أواخر شهر مارس المقبل.

وإنتدب المجلس الوطني وفدا قياديا يضم كل من حمدي ولد الرشيد ومحمد السوسي الموساوي وبوبعمر تغوان لمواصلة التشاور مع رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران.

وأكد المجلس الوطني الإستثنائي الذي أنهى إشغاله قبل قليل، عن إصطفاف الفريق البرلماني لحزب الإستقلال إلى جانب الأغلبية الحكومية برئاسة عبد الإله بن كيران..

ودعا المجلس الوطني إلى التسريع في وثيرة التحضير إلى المؤتمر العام المقبل، معلنا عن إحالة كل من عبد الكريم غلاب وياسمينة بادو وتوفيق احجيرة على اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب طبقا للقوانين الداخلية للحزب لعدم الإنظباط.

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الإستقلال المجلس الحزب المغرب شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

شاهد لأول مرة ..صور نادرة للملك الراحل الحسن الثاني والملك محمد السادس يمارسان كرة القدم | بوليتيك

شاهد لأول مرة ..صور نادرة للملك الراحل الحسن الثاني والملك محمد السادس يمارسان كرة القدم

بالفيديو بن كيران..ننتظر حزب الإستقلال لإعلان تشكيل الحكومة والعلاقات مع موريتانيا أصبحت ممتازة | بوليتيك

بالفيديو بن كيران..ننتظر حزب الإستقلال لإعلان تشكيل الحكومة والعلاقات مع موريتانيا أصبحت ممتازة

عاجل بن كيران...ننتظر البيان الرسمي لحزب الإستقلال لإعلان تشكيل الحكومة | بوليتيك

عاجل بن كيران...ننتظر البيان الرسمي لحزب الإستقلال لإعلان تشكيل الحكومة

عاجل...شباط يفوض لجنة لتسيير شؤون حزب الإستقلال إلى غاية المؤتمر المقبل | بوليتيك

عاجل...شباط يفوض لجنة لتسيير شؤون حزب الإستقلال إلى غاية المؤتمر المقبل

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو: «شاهد» في أول ظهور لها.. حفيدة صدام حسين تروي قصة جدها كما عاشتها‎ | زووم
منذ 29 دقيقة

فيديو: «شاهد» في أول ظهور لها.. حفيدة صدام حسين تروي قصة ''جدها'' كما عاشتها‎

شوفو أشنو كيوقع لّبنات منين كيخرجو من العلب الليلية فالصباح الباكر بعين الذئاب | بــووز

شوفو أشنو كيوقع لّبنات منين كيخرجو من العلب الليلية فالصباح الباكر بعين الذئاب

كازا خاوية نهار البوناني..شوفو أشنو قالو الناس | خارج البلاطو

كازا خاوية نهار البوناني..شوفو أشنو قالو الناس

كوبل أسترالي يحط الرحال بالمغرب بعد جولة عالمية..شوفو كيفاش جاو غير بالماطر و الكلاب | بــووز

كوبل أسترالي يحط الرحال بالمغرب بعد جولة عالمية..شوفو كيفاش جاو غير بالماطر و الكلاب

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل: مضيان..الكيحل والبقالي على رأس لجنة مؤقتة إلى حين انعقاد مؤتمر حزب الاستقلال مارس القادم | بوليتيك
منذ 16 دقيقة

عاجل: مضيان..الكيحل والبقالي على رأس لجنة مؤقتة إلى حين انعقاد مؤتمر حزب الاستقلال مارس القادم

شاهد لأول مرة ..صور نادرة للملك الراحل الحسن الثاني والملك محمد السادس يمارسان كرة القدم | بوليتيك

شاهد لأول مرة ..صور نادرة للملك الراحل الحسن الثاني والملك محمد السادس يمارسان كرة القدم

يا ربي السلامة: حجام يقطع العضو الذكري لطفل في طنجة..وهذه هي التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة: حجام يقطع العضو الذكري لطفل في طنجة..وهذه هي التفاصيل الصادمة

السيبة.. الدقيق ب100 درهم تيبيعوه للمواطنين ب130 درهم بإقليم آسفي | مجتمع

السيبة.. الدقيق ب100 درهم تيبيعوه للمواطنين ب130 درهم بإقليم آسفي

﻿ ﻿
اليوم 15:21 GMT

عاجل بن كيران...ننتظر البيان الرسمي لحزب الإستقلال لإعلان تشكيل الحكومة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.