عاجل: مضيان..الكيحل والبقالي على رأس لجنة مؤقتة إلى حين انعقاد مؤتمر حزب الاستقلال مارس القادم ﻿

فوض المجلس الوطني الإستثنائي، بعض من صلاحياته التسييرية للجنة مؤقتة تتكون من نور الدين مضيان رئيسا وعبد الله البقالي وعبد القادر الكيحل كأعضاء إلى حين إنعقاد المؤتمر العادي للحزب أواخر شهر مارس

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فوض المجلس الوطني الإستثنائي، بعض من صلاحياته التسييرية للجنة مؤقتة تتكون من نور الدين مضيان رئيسا وعبد الله البقالي وعبد القادر الكيحل كأعضاء إلى حين إنعقاد المؤتمر العادي للحزب أواخر شهر مارس المقبل.

وإنتدب المجلس الوطني وفدا قياديا يضم كل من حمدي ولد الرشيد ومحمد السوسي الموساوي وبوبعمر تغوان لمواصلة التشاور مع رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران.

وأكد المجلس الوطني الإستثنائي الذي أنهى إشغاله قبل قليل، عن إصطفاف الفريق البرلماني لحزب الإستقلال إلى جانب الأغلبية الحكومية برئاسة عبد الإله بن كيران..



ودعا المجلس الوطني إلى التسريع في وثيرة التحضير إلى المؤتمر العام المقبل، معلنا عن إحالة كل من عبد الكريم غلاب وياسمينة بادو وتوفيق احجيرة على اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب طبقا للقوانين الداخلية للحزب لعدم الإنظباط.