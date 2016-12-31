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شاهد لأول مرة ..صور نادرة للملك الراحل الحسن الثاني والملك محمد السادس يمارسان كرة القدم

بتاريــخ : 31 دجنبر 2016 / 17:08 شاهد لأول مرة ..صور نادرة للملك الراحل الحسن الثاني والملك محمد السادس يمارسان كرة القدم | بوليتيك
شاهد لأول مرة ..صور نادرة للملك الراحل الحسن الثاني والملك محمد السادس يمارسان كرة القدم
نشرت إحدى الصفحات الفايسبوكية قبل قليل، صورتين نادرتين للملك الراحل الحسن الثاني والملك محمد السادس.

''شوف تيفي''

نشرت إحدى الصفحات الفايسبوكية قبل قليل، صورتين نادرتين للملك الراحل الحسن الثاني والملك محمد السادس.
وظهر الملك الراحل الحسن الثاني في الصورة، بملابس رياضية، وهو يداعب كرة القدم بأحد الملاعب، في حين ظهر الملك محمد السادس في صورته وهو يمسك الكرة بين قدميه خلال طفولته.
وتفاعل المغاربة بشكل كبير مع هذه الصور، حيث عبر الجميع عن إعجابهم الكبير بالصورتين، مؤكدين بأن الأسرة الملكية، كانت وما تزال رياضية بامتياز وساهمت في النهوض بالقطاع الرياضي خلال السنوات الأخيرة.
شاهد لأول مرة ..صور نادرة للملك الراحل الحسن الثاني والملك محمد السادس يمارسان كرة القدمشاهد لأول مرة ..صور نادرة للملك الراحل الحسن الثاني والملك محمد السادس يمارسان كرة القدم

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