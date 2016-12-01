يا ربي السلامة: حجام يقطع العضو الذكري لطفل في طنجة..وهذه هي التفاصيل الصادمة ﻿

اهتزت مدينة طنجة، اليوم السبت، على وقع خبر مؤلم، بطله ''حجام''، أقدم على تشويه العضو الذكري لطفل خلال عملية الختان.

''شوف تيفي''

اهتزت مدينة طنجة، اليوم السبت، على وقع خبر مؤلم، بطله ''حجام''، أقدم على تشويه العضو الذكري لطفل خلال عملية الختان.

وحسب ما توصلت له ''شوف تيفي'' من معلومات من مصدرها، فإن عملية الختان التقليدي، انتهت ببتر جزء من العضو الذكري لطفل لتتحول فرحة عائلته إلى مأتم حقيقي.

وأضاف المصدر ذاته بأن عائلة الطفل، قامت بنقله على وجه السرعة إلى مستشفى محمد الخامس بمدينة طنجة لتلقي العلاجات الضرورية.



