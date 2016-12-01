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ها شحال ديال المغاربة عتقاتهم الطاليان من الغرق في السواحل الإيطالية

بتاريــخ : 31 دجنبر 2016 / 16:47 ها شحال ديال المغاربة عتقاتهم الطاليان من الغرق في السواحل الإيطالية | مجتمع
ها شحال ديال المغاربة عتقاتهم الطاليان من الغرق في السواحل الإيطالية
أنقذت القوات البحرية الإيطالية حوالي 1000 مهاجر سري، كانوا ينوون الوصول لليابسة الإيطالية، إلا أن السلطات أنقذتهم في آخر لحظة بعدما كان علو الأمواج قد وصل إلى 4 أمتار.

شوف تيفي
أنقذت القوات البحرية الإيطالية حوالي 1000 مهاجر سري، كانوا ينوون الوصول لليابسة الإيطالية، إلا أن السلطات أنقذتهم في آخر لحظة بعدما كان علو الأمواج قد وصل إلى 4 أمتار.
وكشف موقع ''لاريببليكا'' الإيطالي أن مجموع المغاربة الذين تم إنقاذهم من الألف 176 مهاجر مغربي، حيث كانوا هؤلاء سيلقون حتفهم لولا التدخل السريع للقوات الإيطالية والبريطانية.
وأضاف ذات المصدر أن هؤلاء تم إيصالهم إلى ميناء ''تراباني'' و''أكريجينتو''، عبر باخرتين واحدة إيطالية والأخرى بريطانية، ولولا هذا التدخل لكان كل هؤلاء في خبر كان.
وأشار المصدر نفسه إلى أن هؤلاء الموقوفون سيتم إرجاعهم إلى بلادهم في أجل أقصاه سبعة أيام، حيث سيمنعون من تقديم طلبات اللجوء لأن بلادهم لا تعيش تحت وقع الحروب.

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هجرة سرية إيطاليا مغاربة غرق بريطانيا

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