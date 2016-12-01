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السيبة.. الدقيق ب100 درهم تيبيعوه للمواطنين ب130 درهم بإقليم آسفي

بتاريــخ : 31 دجنبر 2016 / 16:37 السيبة.. الدقيق ب100 درهم تيبيعوه للمواطنين ب130 درهم بإقليم آسفي | مجتمع
السيبة.. الدقيق ب100 درهم تيبيعوه للمواطنين ب130 درهم بإقليم آسفي
علمت شوف تيفي أن موجة من الغضب عمَّت جماعة عمامرة التابعة لإقليم آسفي حيث أن ساكنة هذا الدوار يُباع لهم الدقيق المُدعم البالغ حجمه 50 كيلوغرام والذي يُقدر ثمنه 100درهم ب130 درهم أي بزيادة 30 درهم كاملة.

شوف تيفي

 علمت شوف تيفي أن موجة من الغضب عمَّت جماعة عمامرة التابعة لإقليم آسفي حيث أن ساكنة هذا الدوار يُباع لهم الدقيق المُدعم البالغ حجمه 50 كيلوغرام والذي يُقدر ثمنه 100درهم ب130 درهم أي بزيادة 30 درهم كاملة.

وحسب مصادر شوف تيفي فإن الساكنة تستنكر هذا الوضع بكونهم قاموا بالإتصال بعمالة آسفي وبفرع مركز حقوق الإنسان من أجل الإبلاغ عن هذا الأمر لكن لا من مُجيب.

 

 

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الدقيق المدعم مجتمع شوف تيفي اسفي

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