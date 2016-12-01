وفاة مواطن مغرب بطريقة مروعة في الجزائر.. وها شنو وقع ﻿

''شوف تيفي''
لقي، بناء مغربي في عقده الثالث، مصرعه بطريقة مروعة بعد سقوطه من سلالم إحدى المنازل في المشرية بالنعامة بالجارة الجزائر.
وحسب موقع ''الشروق'' الجزائري فإن الضحية، الذي كان يعمل في إصلاح سقف البناية بالجبس، سقط أرضا، ولفظ أنفاسه الأخيرة وهو في طريقه لمستشفى الإخوة رحماني.
وأضاف المصدر ذاته بأنه تم نقل جثمان المغربي من الجزائر إلى مسقط رأسه بمدينة مكناس.
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