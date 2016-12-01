خطير..فتاة تستدرج تلاميذ مؤسسة تعليمية بطنجة..وها شنو كدير ﻿

تمكنت المصالح الأمنية بمدينة طنجة، وسط الأسبوع الجاري من إنهاء نشاط عصابة إجرامية،خطيرة تتزعمها فتاة تستدرج تلاميذ مؤسسة تعليمية.

''شوف تيفي''



تمكنت المصالح الأمنية بمدينة طنجة، وسط الأسبوع الجاري من إنهاء نشاط عصابة إجرامية،خطيرة تتزعمها فتاة تستدرج تلاميذ مؤسسة تعليمية.



وحسب مصادر طنجاوية فإن الفتاة التي تتزعم العصابة، تقوم باستدراج تلاميذ ثانوية طارق ابن زياد، لمنطقة خلاء قبل أن يقوم أفراد عصابتها بمحاصرتهم وسرقة ممتلكاتهم تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

وأضافت المصادر ذاتها بأن أفراد هذه العصابة الذين لا تتجاوز أعمارهم 18 سنة تم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة.



