بالفيديو بن كيران..ننتظر حزب الإستقلال لإعلان تشكيل الحكومة والعلاقات مع موريتانيا أصبحت ممتازة ﻿

صرح رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران مباشرة بعد نهاية إجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أنه ينتظر البيان الختامي للمجلس الوطني لحزب الإستقلال، ليصدر بلاغ حول تشكيل الحكومة.

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صرح رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران مباشرة بعد نهاية إجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أنه ينتظر البيان الختامي للمجلس الوطني لحزب الإستقلال، ليصدر بلاغ حول تشكيل الحكومة.

وقال بن كيران الذي ظهر بزي شتوي جديد، أن الزيارة التي قام بها لموريتانيا أعادت الدفئ للعلاقات مع المغرب ومحت كل التوثر السابق، وأن ما سهل مأموريته هو الإتصال الهاتفي الذي أجراه الملك محمد السادس مع رئيس موريتانيا، قبل القيام بالزيارة.

وقال بن كيران أنه تحدث مع رئيس الحكومة الموريتانيا على جميع الصعوبات والمشاكل والتصريحات السابقة، مؤكدا أن ''العلاقات اليوم جد جد جد ممتازة''.

وتابع بن كيران، أنه ينتظر البيان الختامي للمجلس الوطني لحزب الإستقلال، لإعلان إستئناف مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة، مؤكدا أن بيانا في الموضوع سيصدر بعد ذلك.





