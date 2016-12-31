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انفراد وبالوثيقة: خبر سيؤلم عشاق المعلم ليلة البوناني : بعد تلقيه للصفعة من المحكمة هاشحال مازال غادي يبقا فالحبس عاد يتحاكم

بتاريــخ : 31 دجنبر 2016 / 15:25 انفراد وبالوثيقة: خبر سيؤلم عشاق المعلم ليلة البوناني : بعد تلقيه للصفعة من المحكمة هاشحال مازال غادي يبقا فالحبس عاد يتحاكم | ثقافة و فنون
انفراد وبالوثيقة: خبر سيؤلم عشاق المعلم ليلة البوناني : بعد تلقيه للصفعة من المحكمة هاشحال مازال غادي يبقا فالحبس عاد يتحاكم
توصلت ''شوف تيفي'' بوثيقة صادرة عن وزارة العدل الفرنسية، وهي عبارة عن قانون رقم 1-144، والتي توضح مصير المعتقلين الذين يرفض القضاء الفرنسي في جميع غرفه ''ابتدائيا واستئنافيا وفي النقض والإبرام''، منحهم

''شوف تيفي''

توصلت ''شوف تيفي'' بوثيقة صادرة عن وزارة العدل الفرنسية، وهي عبارة عن قانون رقم 1-144، والتي توضح مصير المعتقلين الذين يرفض القضاء الفرنسي في جميع غرفه ''ابتدائيا واستئنافيا وفي النقض والإبرام''، منحهم السراح المؤقت بالرغم من الدفوعات المقدمة من هيئات الدفاع عن الشخص المعتقل، وهو ما ينطبق على قضية الفنان المغربي سعد المجرد.

وتوضح هذه الوثيقة بأنه وطبقا للمادة 1-144 فإنه وحسب خطورة الجريمة التي يتم بها متابعة المعتقل، ففي بعض الحالات وبعد رفض منحه السراح المؤقت، يمكن تمديد فترة السجن الاحتياطي من طرف القاضي من أربعة أشهر إلى مدة لا تتجاوز السنة الواحدة، مع إمكانية تمديدها إلى مدة أقصاها سنتين.

ويشير هذا القانون كذلك بأن مدة الحبس الاحتياطي تمتد لسنتين في حالة متابعة المعتقل بتهم، قد تتراوح فيها مدة السجن النافذ ما بين 3 سنوات و 20 سنة .

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' بخصوص قضية الفنان المجرد فإن هناك احتمالا بأن يتبع القضاء الفرنسي المادة المذكورة، موضحا بأن هيئة الدفاع عن الفنان وبالرغم من توفرها على فرصة لتقديم طلب أخير في مدة لا تتجاوز الشهر لمنح موكلهم السراح المؤقت، فإن القضاء الفرنسي سيطالبهم بتقديم ضمانات كافية وجديدة.

وأضاف المصدر ذاته القريب من القضية بأن وثيقة حفظ قضية الولايات والمتحدة الأمريكية، رفضهما القاضي الفرنسي أمس الجمعة، واعتبرها ورقة دون جدوى وليست بالضمانة الكافية لمنح الفنان المغربي السراح المؤقت، لأن قضية الفنان بأمريكا تبقى مستقلة عن قضيته في فرنسا.

وأكد هذا المصدر بأن التهمة الموجهة للمجرد وبسبب اقتران الاغتصاب بالتعنيف الجسدي، سيجعل مهمة هيئة دفاعه في إقناع القضاء الفرنسي صعبة جدا في خروج موكلهم بعد مرور 4 أشهر من السجن الاحتياطي الذي قد يمتد إلى سنة واحدة، أو يتم إيقافه في حال تنازل الفتاة الفرنسية التي ما تزال ترفض المواجهة بعد أن تقدمت بشهادة طبية.
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المغرب شوف تيفي الدفوعات السجن النافذ السراح المؤقت

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