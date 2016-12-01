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عاجل بن كيران...ننتظر البيان الرسمي لحزب الإستقلال لإعلان تشكيل الحكومة

بتاريــخ : 31 دجنبر 2016 / 15:21 عاجل بن كيران...ننتظر البيان الرسمي لحزب الإستقلال لإعلان تشكيل الحكومة | بوليتيك
عاجل بن كيران...ننتظر البيان الرسمي لحزب الإستقلال لإعلان تشكيل الحكومة
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر خاص أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ستصدر بلاغا عشية اليوم لتحديد موقف الحزب من مفاوضات تشكيل الحكومة.

شوف تيفي

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر خاص أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ستصدر بلاغا عشية اليوم لتحديد موقف الحزب من مفاوضات تشكيل الحكومة.
وأضاف ذات المصدر، أن قياديي البيجيدي إتفقوا بشكل جماعي على إنتظار الموقف الرسمي لحزب الإستقلال الذي يعقد في هذه اللحظات مجلسه الوطني الإستثنائي، لإصدار بلاغ للمواطنين يعلن فيه عن آخر مستجدات تشكيل الحكومة والأحزاب السياسية التي ستفاوضها في هذا الشأن.

وقالت ذات المصادر، أن تحالف حزبي البيجيدي'' والميزان لن يقتصر فقط على الدخول إلى الحكومة وإنما سيكون هناك تنسيق مستقبلي بين التنظيمين الحزبيين.

 

 

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