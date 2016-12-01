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رجال الحموشي في تزنيت يسقطون لصا مسلحا ومروجا للحشيش

بتاريــخ : 31 دجنبر 2016 / 14:48 رجال الحموشي في تزنيت يسقطون لصا مسلحا ومروجا للحشيش | حوادث و حقوق
رجال الحموشي في تزنيت يسقطون لصا مسلحا ومروجا للحشيش
علمت ''شوف تيفي'' بأن المنطقة الإقليمية لتزنيت، تمكنت صباح اليوم السبت، من إيقاف شاب من ذوي السوابق القضائية، متلبسا بمحاولة السرقة من داخل عمارة مخصصة للعزاب، تقع

 ''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' بأن المنطقة الإقليمية لتزنيت، تمكنت صباح اليوم السبت، من إيقاف شاب من ذوي السوابق القضائية، متلبسا بمحاولة السرقة من داخل عمارة مخصصة للعزاب، تقع

بحي العيون، بعدما تمكن من الولوج إليها مستغلا بقاء باب مدخلها مفتوحا، وقد تم حجز سلاح أبيض، كان بحوزته.

وحسب ما توصلت به ''شوف تيفي'' من مصدرها فإن عناصر الأمن بنفس المدينة، تمكنت كذلك خلال الليلة الماضية، من إيقاف شخص بحي ''إرازان'' بتيزنيت وبحوزته كمية من مسحوق القنب الهندي والتبغ المهرب كان ينوي ترويجها.

وأضاف المصدر ذاته بأنه تم الاحتفاظ بالموقوفين، تحت الحراسة النظرية رهن البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

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