عاجل...شباط يفوض لجنة لتسيير شؤون حزب الإستقلال إلى غاية المؤتمر المقبل ﻿

شوف تيفي
كشف موفد "شوف تيفي" من داخل الدورة الإستثنائية للمجلس الوطني المنعقد في هذه اللحظات داخل جلسة مغلقة، أن الأعضاء الحاضرين اتفقوا على مجموعة من النقاط بإجماع الحاضرين من أعضاء المجلس الوطني.
وأفاد ذات المصدر، أن المجلس الوطني الإستثنائي لحزب الإستقلال، وافق على تشكيل لجنة مؤقتة لتسيير شؤون الحزب إلى غاية المؤتمر المرتقب أواخر شهر مارس المقبل، مع إحالة ثلاثة أسماء على المجلس التأديبي للحزب، وتفويض بعض الإختصاصات داخل الهياكل التنظيمية للحزب لأعضاء به وتسمية اللجنة التي ستفاوض رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران.
وحسب موفد "شوف تيفي" فغالبية الأعضاء الحاضرين للمجلس الوطني الإستثنائي، وافقوا على عرض كل من ياسمينة بادو، وعبد الكريم غلاب، وتوفيق احجيرة، على المجلس التأديبي للحزب في الأيام القليلة القادمة، فيما ستبدأ اللجان الأخرى عملها بداية من هذه اللحظات.
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