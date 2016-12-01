شباط...خصوم الحزب إستغلوا بعض ''حوادث الطريق'' للهجوم على الحزب ﻿

قال حميد شباط أن جهات لم يسمها استغلت تصريحاته الأخيرة حول موريتانيا، لمهاجمته والمطالبة بالإطاحة به من زعامة حزب الميزان.

شوف تيفي



قال حميد شباط أن جهات لم يسمها استغلت تصريحاته الأخيرة حول موريتانيا، لمهاجمته والمطالبة بالإطاحة به من زعامة حزب الميزان.

وأضاف شباط الذي وصف تصريحاته حول موريتانيا ''بحوادث الطريق''، إستغلت بطريقة غير بريئة وصلت حد إتهامه التوفر على الجنسية الإسبانية، مؤكدا أنه قام بالتصريح القانوني بكل ممتلكاته.

وأفاد حميد شباط في كلمته بالدورة الإستثنائية للمجلس الوطني للحزب المنعقد في هذه اللحظات، أنه لن يطالب بالإستوزار ولن يتفاوض مع رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، وأنه تم تشكيل لجنة لذلك.