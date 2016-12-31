 أسماء كبيرة ودعتنا الى دار البقاء سنة 2016 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

شباط...خصوم الحزب إستغلوا بعض حوادث الطريق للهجوم على الحزب | بوليتيك

شباط...خصوم الحزب إستغلوا بعض ''حوادث الطريق'' للهجوم على الحزب

أسماء كبيرة ودعتنا الى دار البقاء سنة 2016 | ثقافة و فنون

أسماء كبيرة ودعتنا الى دار البقاء سنة 2016

المجلس الجماعي للدار البيضاء يخوض حربا لاستعادة ملكه العمومي | بوليتيك

المجلس الجماعي للدار البيضاء يخوض حربا لاستعادة ملكه العمومي

عاجل وبالصور.. حادثة سير خطيرة بمدينة طنجة والسبب السرعة المفرطة | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور.. حادثة سير خطيرة بمدينة طنجة والسبب السرعة المفرطة

عاجل ....حميد شباط يعلن إنسحابه من سباق الإستوزار ويعلن لجنة للتفاوض مع رئيس الحكومة بن كيران | بوليتيك

عاجل ....حميد شباط يعلن إنسحابه من سباق الإستوزار ويعلن لجنة للتفاوض مع رئيس الحكومة بن كيران

عاجل ..موقف شباط من ثلاثة قياديين من الحزب لم يحضروا للمجلس الوطني المنعقد في هذه اللحظات | بوليتيك

عاجل ..موقف شباط من ثلاثة قياديين من الحزب لم يحضروا للمجلس الوطني المنعقد في هذه اللحظات

عاجل...حميد شباط يذرف الدموع بالمركز العام لحزب الإستقلال | بوليتيك

عاجل...حميد شباط يذرف الدموع بالمركز العام لحزب الإستقلال

قبل ليلة رأس السنة: هذا ما يقع في مدينة آيت ملول | حوادث و حقوق

قبل ليلة رأس السنة: هذا ما يقع في مدينة آيت ملول

من أجل تأمين احتفالات رأس السنة الميلادية: هذا ما يقع في مدينة مراكش | حوادث و حقوق

من أجل تأمين احتفالات رأس السنة الميلادية: هذا ما يقع في مدينة مراكش

2017 سنة الأمل !!!

أسماء كبيرة ودعتنا الى دار البقاء سنة 2016

بتاريــخ : 31 دجنبر 2016 / 13:28 أسماء كبيرة ودعتنا الى دار البقاء سنة 2016 | ثقافة و فنون
أسماء كبيرة ودعتنا الى دار البقاء سنة 2016
سنة 2016 كانت سنة الفراق بامتياز ودعنا خلالها عدد من الأسماء الوازنة في المغرب والذي كان فقدانهم خسارة كبير للمجالات والميادين التي أبدعوا فيها وتركوا بصماتهم الخالدة.

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر


سنة 2016 كانت سنة الفراق بامتياز ودعنا خلالها عدد من الأسماء الوازنة في المغرب والذي كان فقدانهم خسارة كبير للمجالات والميادين التي أبدعوا فيها وتركوا بصماتهم الخالدة.

يوم 5 فبراير من هذه السنة أيادي المنون خطفت أب المسرح المغربي، الهرم ''الطيب الصديقي'' يودعنا عن سن 79 سنة بعد مسار طويل من الإبداع في عالم أبي الفنون المسرح، يشيع الى مثواه الأخير في جنازة مهيبة حضرتها شخصيات سامية جاءت لتوديع رجل أرخ للمسرح المغربي والعربي.

هرم آخر فقدناه هذه السنة كذلك، فبعد سنوات من العطاء و البذل المايسترو ''موحا والحسين أشيبان'' , غادرنا الى دار البقاء عن سن 113 سنة , تاركا لنا و للأجيال المقبلة ''ربيرتوارا'' شعبيا فولكلوريا أمازيغيا غنيا سيظل في الذاكرة الشعبية المغربية الى الأبد .

فاجعة الموت هذه السنة تطفئ شمعة أضاءت سماء الأنغام المغربية , صاحب الأنامل الذهبية و الإحساس المرهف و الآداء الهادئ , ''سعيد الشرايبي'' مروض رحل في صمة يوم 3 مارس من هذه السنة , و بفقدانه تفقد الساحة الفنية واحد من ألمع و أمهر العازفين في العالم العربي .

الجمهور المغربي و الساحة الفنية و بحزن كبير ودعت بتاريخ 19 يونيو الفنان المغربي المحبوب ''أحمد الرداني'' بعد مسار طويل في مجالات المسرح و السينما و التلفزة , ابن حي ''بوطويل'' بالمدينة القديمة للدار البيضاء , أو كما يحلو لمحبيه تسميته ''فنان الشعب'' , غادر عالمنا بعد تأزم حالته الصحية .

اسم فني كبير آخر أفجع خبر موته الجمهور الذواق للأغاني المغربية الكلاسيكية، رحيل الفنان '' محمد الإدريسي'' صاحب رائعة ''عندي بدوية'' خلف صدمة كبيرة أصابت الجسد الفني بعد تداول خبر يفيد بمفارقة الإدريسي للحياة بإحدى المستشفيات الباريسية بعد صراع مرير مع المرض.

و في غفلة منا , خبر محزن آخر بلغ محبي النغمات المغربية الأصيلة، المغرب ينعى واحد من أبرز الملحنين والشعراء والمطربين المغاربة، الفنان ''العربي الكوكبي''، انتقل الى عفو الله عن سن 87 عاما تاركا وراءه عدد من الروائع الخالدة وعلى رأسها ''نشيد القسم''.
وفي جو مهيب ومحزن كذلك ودعنا في مجموعة ''تكادة'' ومعها الجمهور المغربي واحد من أعمدة هذا المجموعة الشعبية العريقة، عازف الكمان ''مصطفى منافع'' فارق الحياة بعد تعرضه لسكتة قلبية أثناء متابعته للقاء فريق الوداد واتحاد طنجة.

آخر الأسماء الفنية التي ودعتها الساحة الفنية المغربية هذه السنة هو الفنان التشكيلي عاشق الجدبة
الكناوية ''عبداللطيف الزين'' يفارق الحياة بمدينة المحمدية عن عمر يناهز 76 عاما.

مؤسس فضاء “ترانس آر”، للقاء الموسيقى والرقص والغناء والرسم، وخبيرا المحاكم في الفنون الجميلة، يودع محبيه وعاشقي لوحاته بعد مسار فني حافل بالعطاء.

ولعل الخبر الصدمة الي تلقاها المغاربة هذا السنة هو وفاة المفتي المثير للجدل رئيس الجمعية المغربية للدراسات والبحوث في فقه النوازل عبدالباري الزمزمي والذي أثارت بفتاواه جدلا واسعا، بعد معاناة طويلة مع مرض سرطان الكبد.

وكان الزمزمي عضوا مؤسسا للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، كما انتخب برلمانيا في مجلس النواب المغربي عن حزب النهضة والفضيلة قبل أن يفارق الحياة.

الشعب المغربي و في جو جنائزي مهيب شيع هذا السنة كذلك رجل الأعمال الشهير ''ميلود الشعبي'' المجد والمثابر و المكافح الى مثواه الأخير يوم 16 أبريل بعدما فارق الحياة في إحدى المصحات الألمانية. الراحل ميلود الشعبي، وهو من مواليد 1929 بمنطقة الشياظمة قرب مدينة الصويرة رجل أعمال عصامي، وأحد الفاعلين في مجال العقار بالمغرب منذ سنة 1948 ليؤسس هولدينغ ''ينا'' وهي واحدة من أكبر المجموعة الاقتصادية بالبلاد.

خبر آخر نزل كالصاعقة على الأسرة السياسية بمدينة الدار البيضاء و عائلة حزب الاستقلال بعد اعلان خبر وفاة القيادي في حزب الاستقلال بوشتى الجامعي، و يعد الفقيد الذي غادر الحياة يوم الثامن من الشهر الجاري وأحد أهم الشخصيات السياسية بمدينة الدار البيضاء، حيث شغل منصب نائب برلماني عن مقاطعة الحي الحسني، ونائبا لرئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب، ثم رئيسا لجمعية الصداقة المغربية الألمانية بالبرلمان.

ملك الخمور ''إبراهيم زنيبر'' يغادر عالمنا هذه السنة عن عمر يناهز 96 سنة. واشتهرت علامة منتجات ضيعات زنيبر في عدد من دول العالم، وهي العلامة التي أنشأها ''إبراهيم زنيبر'' في ستينيات القرن الماضي.
الموت هذا السنة كذلك غيب عدد من الأسماء التي صنعت مجد عدد من الشخصيات السياسة ,الموت يختطف والدة بنكيران الحاجة ''مفتاحة الشامي'' مساء الاثنين 5 دجنبر، عن عمر يناهز 90 سنة، وذلك بعد معاناة طويلة مع المرض.

وكان للراحلة ''مفتاحة'' تأثير كبير على بنكيران و الذي كان يستشيرها في أكثر الملفات تعقيدا في الشؤون السياسة والحزبية.

فاجعة الموت كذلك خطفت هذا السنة عددا من الأسماء الفنية العربية والذين تساقطوا كأوراق الخريف هذا السنة ممدوح عبدالعليم ,أحمد راتب , دريد لحام , ملحم بركات , محمد كامل , وائل نور و آخرون فقدتهم الساحة الفنية العربية كأفراد لكن أعمالهم الفنية ستظل راسخة في الوجدان ستذكرنا دوما بأعمال خالدة أغنت المشهد الفني العربي ورسمت البهجة السرور في القلوب من المحيط الى الخليج. انا لله و انا اليه راجعون.

أسماء كبيرة ودعتنا الى دار البقاء سنة 2016أسماء كبيرة ودعتنا الى دار البقاء سنة 2016أسماء كبيرة ودعتنا الى دار البقاء سنة 2016أسماء كبيرة ودعتنا الى دار البقاء سنة 2016أسماء كبيرة ودعتنا الى دار البقاء سنة 2016أسماء كبيرة ودعتنا الى دار البقاء سنة 2016أسماء كبيرة ودعتنا الى دار البقاء سنة 2016أسماء كبيرة ودعتنا الى دار البقاء سنة 2016أسماء كبيرة ودعتنا الى دار البقاء سنة 2016أسماء كبيرة ودعتنا الى دار البقاء سنة 2016

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

أسماء كبيرة ودعتنا الى دار البقاء سنة 2016

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

سكوب..خبر جد محزن لعشاق المجرد: ها شنو وقع ليه في الزنزانة ديالو فاش عرف قرار المحكمة الصادم +تفاصيل حصرية مثيرة | ثقافة و فنون

سكوب..خبر جد محزن لعشاق المجرد: ها شنو وقع ليه في الزنزانة ديالو فاش عرف قرار المحكمة الصادم +تفاصيل حصرية مثيرة

متابعو برنامج آراب أيدول مندهشون وغاضبون بسبب حلقة اليوم..وها شنو وقع | ثقافة و فنون

متابعو برنامج آراب أيدول مندهشون وغاضبون بسبب حلقة اليوم..وها شنو وقع

شوفو بنت فاطمة وشاي كتقلد ماماها الممثلة القديرة | ثقافة و فنون

شوفو بنت فاطمة وشاي كتقلد ماماها الممثلة القديرة

انفراد..سعد المجرد يقضي ليلة البوناني في السجن ولورا بريول ها فين غادي تحتافل وها معامن+تفاصيل حصرية | ثقافة و فنون

انفراد..سعد المجرد يقضي ليلة البوناني في السجن ولورا بريول ها فين غادي تحتافل وها معامن+تفاصيل حصرية

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

5 طرق هي الأكثر فعالية لتنمو | زووم
منذ 27 دقيقة

5 طرق هي الأكثر فعالية لتنمو

شوفو الحلقة Moderne | بــووز

شوفو الحلقة Moderne

لأصحاب القلوب الرحيمة..طفلة صغيرة تعاني من مرض نادر و تحتاج لعملية لاستعادة ابتسامتها | حالة خاصة

لأصحاب القلوب الرحيمة..طفلة صغيرة تعاني من مرض نادر و تحتاج لعملية لاستعادة ابتسامتها

فيديو شباط يذرف الدموع في الدورة الإستثنائية للمجلس الوطني لحزب الإستقلال | زووم

فيديو شباط يذرف الدموع في الدورة الإستثنائية للمجلس الوطني لحزب الإستقلال

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

شباط...خصوم الحزب إستغلوا بعض حوادث الطريق للهجوم على الحزب | بوليتيك
منذ 4 دقائق

شباط...خصوم الحزب إستغلوا بعض ''حوادث الطريق'' للهجوم على الحزب

أسماء كبيرة ودعتنا الى دار البقاء سنة 2016 | ثقافة و فنون

أسماء كبيرة ودعتنا الى دار البقاء سنة 2016

المجلس الجماعي للدار البيضاء يخوض حربا لاستعادة ملكه العمومي | بوليتيك

المجلس الجماعي للدار البيضاء يخوض حربا لاستعادة ملكه العمومي

عاجل وبالصور.. حادثة سير خطيرة بمدينة طنجة والسبب السرعة المفرطة | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور.. حادثة سير خطيرة بمدينة طنجة والسبب السرعة المفرطة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.