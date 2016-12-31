أسماء كبيرة ودعتنا الى دار البقاء سنة 2016 ﻿

سنة 2016 كانت سنة الفراق بامتياز ودعنا خلالها عدد من الأسماء الوازنة في المغرب والذي كان فقدانهم خسارة كبير للمجالات والميادين التي أبدعوا فيها وتركوا بصماتهم الخالدة.

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر



سنة 2016 كانت سنة الفراق بامتياز ودعنا خلالها عدد من الأسماء الوازنة في المغرب والذي كان فقدانهم خسارة كبير للمجالات والميادين التي أبدعوا فيها وتركوا بصماتهم الخالدة.

يوم 5 فبراير من هذه السنة أيادي المنون خطفت أب المسرح المغربي، الهرم ''الطيب الصديقي'' يودعنا عن سن 79 سنة بعد مسار طويل من الإبداع في عالم أبي الفنون المسرح، يشيع الى مثواه الأخير في جنازة مهيبة حضرتها شخصيات سامية جاءت لتوديع رجل أرخ للمسرح المغربي والعربي.

هرم آخر فقدناه هذه السنة كذلك، فبعد سنوات من العطاء و البذل المايسترو ''موحا والحسين أشيبان'' , غادرنا الى دار البقاء عن سن 113 سنة , تاركا لنا و للأجيال المقبلة ''ربيرتوارا'' شعبيا فولكلوريا أمازيغيا غنيا سيظل في الذاكرة الشعبية المغربية الى الأبد .

فاجعة الموت هذه السنة تطفئ شمعة أضاءت سماء الأنغام المغربية , صاحب الأنامل الذهبية و الإحساس المرهف و الآداء الهادئ , ''سعيد الشرايبي'' مروض رحل في صمة يوم 3 مارس من هذه السنة , و بفقدانه تفقد الساحة الفنية واحد من ألمع و أمهر العازفين في العالم العربي .

الجمهور المغربي و الساحة الفنية و بحزن كبير ودعت بتاريخ 19 يونيو الفنان المغربي المحبوب ''أحمد الرداني'' بعد مسار طويل في مجالات المسرح و السينما و التلفزة , ابن حي ''بوطويل'' بالمدينة القديمة للدار البيضاء , أو كما يحلو لمحبيه تسميته ''فنان الشعب'' , غادر عالمنا بعد تأزم حالته الصحية .

اسم فني كبير آخر أفجع خبر موته الجمهور الذواق للأغاني المغربية الكلاسيكية، رحيل الفنان '' محمد الإدريسي'' صاحب رائعة ''عندي بدوية'' خلف صدمة كبيرة أصابت الجسد الفني بعد تداول خبر يفيد بمفارقة الإدريسي للحياة بإحدى المستشفيات الباريسية بعد صراع مرير مع المرض.

و في غفلة منا , خبر محزن آخر بلغ محبي النغمات المغربية الأصيلة، المغرب ينعى واحد من أبرز الملحنين والشعراء والمطربين المغاربة، الفنان ''العربي الكوكبي''، انتقل الى عفو الله عن سن 87 عاما تاركا وراءه عدد من الروائع الخالدة وعلى رأسها ''نشيد القسم''.

وفي جو مهيب ومحزن كذلك ودعنا في مجموعة ''تكادة'' ومعها الجمهور المغربي واحد من أعمدة هذا المجموعة الشعبية العريقة، عازف الكمان ''مصطفى منافع'' فارق الحياة بعد تعرضه لسكتة قلبية أثناء متابعته للقاء فريق الوداد واتحاد طنجة.

آخر الأسماء الفنية التي ودعتها الساحة الفنية المغربية هذه السنة هو الفنان التشكيلي عاشق الجدبة

الكناوية ''عبداللطيف الزين'' يفارق الحياة بمدينة المحمدية عن عمر يناهز 76 عاما.

مؤسس فضاء “ترانس آر”، للقاء الموسيقى والرقص والغناء والرسم، وخبيرا المحاكم في الفنون الجميلة، يودع محبيه وعاشقي لوحاته بعد مسار فني حافل بالعطاء.

ولعل الخبر الصدمة الي تلقاها المغاربة هذا السنة هو وفاة المفتي المثير للجدل رئيس الجمعية المغربية للدراسات والبحوث في فقه النوازل عبدالباري الزمزمي والذي أثارت بفتاواه جدلا واسعا، بعد معاناة طويلة مع مرض سرطان الكبد.

وكان الزمزمي عضوا مؤسسا للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، كما انتخب برلمانيا في مجلس النواب المغربي عن حزب النهضة والفضيلة قبل أن يفارق الحياة.

الشعب المغربي و في جو جنائزي مهيب شيع هذا السنة كذلك رجل الأعمال الشهير ''ميلود الشعبي'' المجد والمثابر و المكافح الى مثواه الأخير يوم 16 أبريل بعدما فارق الحياة في إحدى المصحات الألمانية. الراحل ميلود الشعبي، وهو من مواليد 1929 بمنطقة الشياظمة قرب مدينة الصويرة رجل أعمال عصامي، وأحد الفاعلين في مجال العقار بالمغرب منذ سنة 1948 ليؤسس هولدينغ ''ينا'' وهي واحدة من أكبر المجموعة الاقتصادية بالبلاد.

خبر آخر نزل كالصاعقة على الأسرة السياسية بمدينة الدار البيضاء و عائلة حزب الاستقلال بعد اعلان خبر وفاة القيادي في حزب الاستقلال بوشتى الجامعي، و يعد الفقيد الذي غادر الحياة يوم الثامن من الشهر الجاري وأحد أهم الشخصيات السياسية بمدينة الدار البيضاء، حيث شغل منصب نائب برلماني عن مقاطعة الحي الحسني، ونائبا لرئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب، ثم رئيسا لجمعية الصداقة المغربية الألمانية بالبرلمان.

ملك الخمور ''إبراهيم زنيبر'' يغادر عالمنا هذه السنة عن عمر يناهز 96 سنة. واشتهرت علامة منتجات ضيعات زنيبر في عدد من دول العالم، وهي العلامة التي أنشأها ''إبراهيم زنيبر'' في ستينيات القرن الماضي.

الموت هذا السنة كذلك غيب عدد من الأسماء التي صنعت مجد عدد من الشخصيات السياسة ,الموت يختطف والدة بنكيران الحاجة ''مفتاحة الشامي'' مساء الاثنين 5 دجنبر، عن عمر يناهز 90 سنة، وذلك بعد معاناة طويلة مع المرض.

وكان للراحلة ''مفتاحة'' تأثير كبير على بنكيران و الذي كان يستشيرها في أكثر الملفات تعقيدا في الشؤون السياسة والحزبية.

فاجعة الموت كذلك خطفت هذا السنة عددا من الأسماء الفنية العربية والذين تساقطوا كأوراق الخريف هذا السنة ممدوح عبدالعليم ,أحمد راتب , دريد لحام , ملحم بركات , محمد كامل , وائل نور و آخرون فقدتهم الساحة الفنية العربية كأفراد لكن أعمالهم الفنية ستظل راسخة في الوجدان ستذكرنا دوما بأعمال خالدة أغنت المشهد الفني العربي ورسمت البهجة السرور في القلوب من المحيط الى الخليج. انا لله و انا اليه راجعون.