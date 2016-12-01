المجلس الجماعي للدار البيضاء يخوض حربا لاستعادة ملكه العمومي ﻿

يخوض المجلس الجماعي لمدينة الدارالبيضاء حربا علنية من أجل استرجاع ممتلكاته العمومية، التي تم الترامي عليها من قبل، حيث سيتم تحديد كل المواقع التي سيتم استرجاعها لملكية المجلس.

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يخوض المجلس الجماعي لمدينة الدارالبيضاء حربا علنية من أجل استرجاع ممتلكاته العمومية، التي تم الترامي عليها من قبل، حيث سيتم تحديد كل المواقع التي سيتم استرجاعها لملكية المجلس.

وكشف مصدر مطلع أن المجلس بدأ بخوض حربه عبر القضاء، لاستعادة ملكه العمومي الذي تم تفويت بعضه بطرق غير قانونية، حيث سيكون من بين هذه المواقع عين الدياب، سوق الجملة والسقالة ومركب الشمس وغيرها من المواقع التي يطمح المجلس لاستعادتها.

وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم تحديد جميع المواقع المستغلة بصفة غير قانونية وذلك بتعاون مع القسم العقاري للجماعات المحلية، حيث تأتي هذه الحرب القضائية التي لجأ لها المجلس بالتزامن مع الاصلاحات الجديدة التي ستخضع لها مدينة الدار البيضاء بقيمة مالية كبيرة وصلت إلى 120 مليار سنتيم.



