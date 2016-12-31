عاجل وبالصور.. حادثة سير خطيرة بمدينة طنجة والسبب السرعة المفرطة ﻿

شهدت الطريق الوطنية رقم 2 بمدينة طنجة، اليوم السبت، حادثة سير خطيرة، عقب اصطدام سيارة أجرة بمجموعة من السيارات.

''شوف تيفي''

شهدت الطريق الوطنية رقم 2 بمدينة طنجة، اليوم السبت، حادثة سير خطيرة، عقب اصطدام سيارة أجرة بمجموعة من السيارات.

وتعود أسباب وقوع هذه الحادثة إلى السرعة المفرطة التي كانت تسير بها سيارة الأجرة، حيث فقد السائق السيطرة على المقود ليصطدم في مشهد مروع بمجموعة من السيارات مخلفا إصابة ثلاثة أشخاص بجروح.

وفور وقوع الحادث، تم نقل المصابين بواسطة سيارة للإسعاف إلى مستشفى محمد الخامس بمدينة طنجة، لتلقي العلاجات الضرورية.