 عاجل وبالصور.. حادثة سير خطيرة بمدينة طنجة والسبب السرعة المفرطة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

شباط...خصوم الحزب إستغلوا بعض حوادث الطريق للهجوم على الحزب | بوليتيك

شباط...خصوم الحزب إستغلوا بعض ''حوادث الطريق'' للهجوم على الحزب

أسماء كبيرة ودعتنا الى دار البقاء سنة 2016 | ثقافة و فنون

أسماء كبيرة ودعتنا الى دار البقاء سنة 2016

المجلس الجماعي للدار البيضاء يخوض حربا لاستعادة ملكه العمومي | بوليتيك

المجلس الجماعي للدار البيضاء يخوض حربا لاستعادة ملكه العمومي

عاجل وبالصور.. حادثة سير خطيرة بمدينة طنجة والسبب السرعة المفرطة | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور.. حادثة سير خطيرة بمدينة طنجة والسبب السرعة المفرطة

عاجل ....حميد شباط يعلن إنسحابه من سباق الإستوزار ويعلن لجنة للتفاوض مع رئيس الحكومة بن كيران | بوليتيك

عاجل ....حميد شباط يعلن إنسحابه من سباق الإستوزار ويعلن لجنة للتفاوض مع رئيس الحكومة بن كيران

عاجل ..موقف شباط من ثلاثة قياديين من الحزب لم يحضروا للمجلس الوطني المنعقد في هذه اللحظات | بوليتيك

عاجل ..موقف شباط من ثلاثة قياديين من الحزب لم يحضروا للمجلس الوطني المنعقد في هذه اللحظات

عاجل...حميد شباط يذرف الدموع بالمركز العام لحزب الإستقلال | بوليتيك

عاجل...حميد شباط يذرف الدموع بالمركز العام لحزب الإستقلال

قبل ليلة رأس السنة: هذا ما يقع في مدينة آيت ملول | حوادث و حقوق

قبل ليلة رأس السنة: هذا ما يقع في مدينة آيت ملول

من أجل تأمين احتفالات رأس السنة الميلادية: هذا ما يقع في مدينة مراكش | حوادث و حقوق

من أجل تأمين احتفالات رأس السنة الميلادية: هذا ما يقع في مدينة مراكش

2017 سنة الأمل !!!

عاجل وبالصور.. حادثة سير خطيرة بمدينة طنجة والسبب السرعة المفرطة

بتاريــخ : 31 دجنبر 2016 / 13:07 عاجل وبالصور.. حادثة سير خطيرة بمدينة طنجة والسبب السرعة المفرطة | حوادث و حقوق
عاجل وبالصور.. حادثة سير خطيرة بمدينة طنجة والسبب السرعة المفرطة
شهدت الطريق الوطنية رقم 2 بمدينة طنجة، اليوم السبت، حادثة سير خطيرة، عقب اصطدام سيارة أجرة بمجموعة من السيارات.

''شوف تيفي''

شهدت الطريق الوطنية رقم 2 بمدينة طنجة، اليوم السبت، حادثة سير خطيرة، عقب اصطدام سيارة أجرة بمجموعة من السيارات.

وتعود أسباب وقوع هذه الحادثة إلى السرعة المفرطة التي كانت تسير بها سيارة الأجرة، حيث فقد السائق السيطرة على المقود ليصطدم في مشهد مروع بمجموعة من السيارات مخلفا إصابة ثلاثة أشخاص بجروح.

وفور وقوع الحادث، تم نقل المصابين بواسطة سيارة للإسعاف إلى مستشفى محمد الخامس بمدينة طنجة، لتلقي العلاجات الضرورية.

حادثة سير خطيرة بمدينة طنجة والسبب السرعة المفرطةحادثة سير خطيرة بمدينة طنجة والسبب السرعة المفرطة

 

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي سيارة طنجة السيارات سيارة أجرة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

قبل ليلة رأس السنة: هذا ما يقع في مدينة آيت ملول | حوادث و حقوق

قبل ليلة رأس السنة: هذا ما يقع في مدينة آيت ملول

من أجل تأمين احتفالات رأس السنة الميلادية: هذا ما يقع في مدينة مراكش | حوادث و حقوق

من أجل تأمين احتفالات رأس السنة الميلادية: هذا ما يقع في مدينة مراكش

يا ربي السلامة..مقرقب يذبح شابا بالعرائش+تفاصيل مؤلمة | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..مقرقب يذبح شابا بالعرائش+تفاصيل مؤلمة

انفراد..صور جديدة و حصرية لقاتل 5 أشخاص في وزان | حوادث و حقوق

انفراد..صور جديدة و حصرية لقاتل 5 أشخاص في وزان

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

سائقو السيارات بمدينة البيضاء يطالبون بإزالة ليضوضان من شوارع البيضاء | روبورتاج
منذ 4 دقائق

سائقو السيارات بمدينة البيضاء يطالبون بإزالة ''ليضوضان'' من شوارع البيضاء

5 طرق هي الأكثر فعالية لتنمو | زووم

5 طرق هي الأكثر فعالية لتنمو

شوفو الحلقة Moderne | بــووز

شوفو الحلقة Moderne

لأصحاب القلوب الرحيمة..طفلة صغيرة تعاني من مرض نادر و تحتاج لعملية لاستعادة ابتسامتها | حالة خاصة

لأصحاب القلوب الرحيمة..طفلة صغيرة تعاني من مرض نادر و تحتاج لعملية لاستعادة ابتسامتها

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

شباط...خصوم الحزب إستغلوا بعض حوادث الطريق للهجوم على الحزب | بوليتيك
منذ 8 دقائق

شباط...خصوم الحزب إستغلوا بعض ''حوادث الطريق'' للهجوم على الحزب

أسماء كبيرة ودعتنا الى دار البقاء سنة 2016 | ثقافة و فنون

أسماء كبيرة ودعتنا الى دار البقاء سنة 2016

المجلس الجماعي للدار البيضاء يخوض حربا لاستعادة ملكه العمومي | بوليتيك

المجلس الجماعي للدار البيضاء يخوض حربا لاستعادة ملكه العمومي

عاجل وبالصور.. حادثة سير خطيرة بمدينة طنجة والسبب السرعة المفرطة | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور.. حادثة سير خطيرة بمدينة طنجة والسبب السرعة المفرطة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.