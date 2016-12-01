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عاجل ....حميد شباط يعلن إنسحابه من سباق الإستوزار ويعلن لجنة للتفاوض مع رئيس الحكومة بن كيران

بتاريــخ : 31 دجنبر 2016 / 12:49 عاجل ....حميد شباط يعلن إنسحابه من سباق الإستوزار ويعلن لجنة للتفاوض مع رئيس الحكومة بن كيران | بوليتيك
عاجل ....حميد شباط يعلن إنسحابه من سباق الإستوزار ويعلن لجنة للتفاوض مع رئيس الحكومة بن كيران
صرح حميد شباط قبل قليل في الدورة الإستثنائية للمجلس الوطني أنه لن يستوزر ولن يتفاوض مع رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران.

شوف تيفي

صرح حميد شباط قبل قليل في الدورة الإستثنائية للمجلس الوطني أنه لن يستوزر ولن يتفاوض مع رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران.

وأعلن حميد ىشباط، أنه لن يكون وزيرا في الحكومة المقبلة برئاسة عبد الإله بن كيران، حيث أعلن عن لجنة ستتفاوض مع بن كيران تتشكل بكل من حمدي ولد الرشيد وبوعمر تغوان ومحمد السوسي.

وأكد حميد شباط أنه سيكلف عددا من قيادات الحزب بمهمات بالأجهزة التنظيمية لأن الهدف الأساسي حسب شباط هو الوطن والحزب.

وطالب شباط اللجنة التي كلفت بالتفاوض مع بن كيران بتسهيل مهمته، معلنا أن الحكومة لن ترى النور إلا بعد مسار طويل، وأنه يمكن أن تتشكل في شهر يناير.


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شباط بن كيران الحكومة المجلس الوطني شوف تيفي

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