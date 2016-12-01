عاجل ..موقف شباط من ثلاثة قياديين من الحزب لم يحضروا للمجلس الوطني المنعقد في هذه اللحظات ﻿

ينعقد في هذه اللحظات الدورة الإستثنائية للمجلس الوطني لحزب الإستقلال، بالمركز العام للحزب بالرباط، بحضور أغلبية أعضائه للتداول في المستجدات السياسية الوطنية والتنظيمية لحزب الإستقلال.

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ينعقد في هذه اللحظات الدورة الإستثنائية للمجلس الوطني لحزب الإستقلال، بالمركز العام للحزب بالرباط، بحضور أغلبية أعضائه للتداول في المستجدات السياسية الوطنية والتنظيمية لحزب الإستقلال.

وأفادت مصادر مطلعة، أن الأمين العام لحزب الإستقلال حميد شباط أمر اللجنة التنظيمية المشرفة على الدورة الإستثنائية للمجلس الوطني بمنع دخول ثلاثة قياديين بالحزب وهم ياسمينة بادو وتوفيق حجيرة وعبد الكريم غلاب.

ويشهد المركز العام لحزب الإستقلال في هذه اللحظات إنعقاد الدورة الإستثنائية للمجلس الوطني للحزب، حيث صرح شباط أن الوطن والحزب أكبر منه وسط إدرافه للدموع، وسط شعارات للحاضرين مطالبة بطرد من أسموهم ''بالخونة''.





