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عاجل...حميد شباط يذرف الدموع بالمركز العام لحزب الإستقلال

بتاريــخ : 31 دجنبر 2016 / 12:27 عاجل...حميد شباط يذرف الدموع بالمركز العام لحزب الإستقلال | بوليتيك
عاجل...حميد شباط يذرف الدموع بالمركز العام لحزب الإستقلال
لم يتمكن الأمين العام لحزب الإستقلال، من وقف دموعه أثناء إلقائه لكلمة أمام أعضاء المجلس الوطني للحزب، المجتمع في هذه اللحظات لدراسة المستجدات السياسية الوطنية، والتداول في التطورات الأخيرة

شوف تيفي

لم يتمكن الأمين العام لحزب الإستقلال، من وقف دموعه أثناء إلقائه لكلمة أمام أعضاء المجلس الوطني للحزب، المجتمع في هذه اللحظات لدراسة المستجدات السياسية الوطنية، والتداول في التطورات الأخيرة الداخلية بحزب الإستقلال.
ولاقت الكلمة المؤثرة للأمين العام لحزب الميزان الذي تحدث فيها عن مقاومة الحزب لمن وصفهم ''بالخصوم''، حيث أثنى حميد شباط على المبادرات الملكية وحكمته في جميع الأنشطة الإقتصادية والسياسية سواء داخل الوطن وخارجه.
وأضاف شباط في كلمته، أن حزب الإستقلال سيدافع عن الديموقراطية بالمغرب، إلى جانب القوى الحية في البلاد مؤكدا أن تاريخ الحزب شاهد على نضالاته ومواقفه التاريخية منذ الإستعمار إلى اليوم.


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