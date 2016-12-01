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قبل ليلة رأس السنة: هذا ما يقع في مدينة آيت ملول

بتاريــخ : 31 دجنبر 2016 / 12:24 قبل ليلة رأس السنة: هذا ما يقع في مدينة آيت ملول | حوادث و حقوق
قبل ليلة رأس السنة: هذا ما يقع في مدينة آيت ملول
علمت''شوف تيفي'' بأن ن مصالح الأمن بأيت ملول، نفذت خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية عمليات أمنية شاملة بمختلف أحياء المدينة، مكنت من ضبط شخصين في حالة تلبس بارتكاب أفعال مجرمة، الأول شاب يبلغ من

''شوف تيفي''

 علمت''شوف تيفي'' بأن ن مصالح الأمن بأيت ملول، نفذت خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية عمليات أمنية شاملة بمختلف أحياء المدينة، مكنت من ضبط شخصين في حالة تلبس بارتكاب أفعال مجرمة، الأول شاب يبلغ من العمر 24 سنة، ضبط متلبسا بسرقة دراجة نارية من أمام إحدى المستودعات بالحي الصناعي، أما الثاني، وهو قاصر، ضبط بحي ''أزرو'' وهو في حالة تخدير متقدمة.

 وحسب ما توصلت به ''شوف تيفي'' فقد أسفرت نفس العمليات الأمنية عن إيقاف ثلاثة أشخاص يشكلون موضوع أبحاث من طرف المصالح الأمنية، الأول، الذي ألقي القبض عليه على مستوى حي ''المزار'' ، يشتبه في تورطه في قضية مرتبطة بالسرقة، فيما الثاني شخص في عقده الرابع يجري البحث عنه من أجل إصدار شيك بدون رصيد، في حين تم إيقاف الشخص الثالث، البالغ من العمر 42 سنة، بحي ''أسايس''، لتشكيله موضوع بحث من أجل الضرب والجرح المقرون بالسرقة.

وأكد ذات المصدر بأن المصالح الأمنية، قامت بتنقيط هويات عشرات الأشخاص المشبوهين أو المتواجدين في وضعيات مشبوهة،

 

 

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المغرب شوف تيفي العمليات الأمنية الضرب الجرح أيت ملول عمليات امنية قاصر حالة تخدير

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