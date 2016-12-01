يا ربي السلامة..مقرقب يذبح شابا بالعرائش+تفاصيل مؤلمة ﻿

تمكنت المصالح الأمنية بمدينة العرائش بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي، اليوم السبت، من اعتقال شخص تورط في ارتكاب جريمة مروعة في حق شاب في مقتبل العمر.

''شوف تيفي''

تمكنت المصالح الأمنية بمدينة العرائش بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي، اليوم السبت، من اعتقال شخص تورط في ارتكاب جريمة مروعة في حق شاب في مقتبل العمر.

وحسب مصادر من العرائش فإن حي الشرفاء بجماعة الساحل ضواحي مدينة العرائش، اهتز أمس الجمعة، على وقع جريمة بشعة، بطلها شخص كان في حالة تخدير بعد تناوله لحبوب الهلوسة ''القرقوبي'' ، دخل في جدال مع شاب يبلغ من العمر 18 سنة، قبل أن يقوم بتوجيه طعنة له على مستوى العنق.

وأضافت المصادر ذاتها بأن سيارة للإسعاف، نقلت الضحية على مستشفى للا مريم بالعرائش إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، نتيجة جراحه الخطيرة على مستوى العنق، بينما فر الجاني إلى وجهة غير معلومة.