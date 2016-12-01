 اعتقال زوجة السفير اليوناني بالبرازيل رفقة عشيقها بعد مقتله ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

النقل المباشرة لاشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب الاستقلال‎ | بوليتيك

النقل المباشرة لاشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب الاستقلال‎

يا ربي السلامة..مقرقب يذبح شابا بالعرائش+تفاصيل مؤلمة | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..مقرقب يذبح شابا بالعرائش+تفاصيل مؤلمة

اعتقال زوجة السفير اليوناني بالبرازيل رفقة عشيقها بعد مقتله | دولي

اعتقال زوجة السفير اليوناني بالبرازيل رفقة عشيقها بعد مقتله

عاجل..شخص يهدد بتفجير طائرة ركاب بالتشيك | دولي

عاجل..شخص يهدد بتفجير طائرة ركاب بالتشيك

البيجيدي يعرب عن قلقه من سلسلة الإعتقالات بصفوف أعضائه بتهمة الإشادة بالإرهاب | بوليتيك

''البيجيدي'' يعرب عن قلقه من سلسلة الإعتقالات بصفوف أعضائه بتهمة '' الإشادة بالإرهاب''

سكوب..خبر جد محزن لعشاق المجرد: ها شنو وقع ليه في الزنزانة ديالو فاش عرف قرار المحكمة الصادم +تفاصيل حصرية مثيرة | ثقافة و فنون

سكوب..خبر جد محزن لعشاق المجرد: ها شنو وقع ليه في الزنزانة ديالو فاش عرف قرار المحكمة الصادم +تفاصيل

مثير.. تويتر يعلن وفاة الملكة إلزابيت ؟ | دولي

مثير.. تويتر يعلن وفاة الملكة إلزابيت ؟

انفراد..صور جديدة و حصرية لقاتل 5 أشخاص في وزان | حوادث و حقوق

انفراد..صور جديدة و حصرية لقاتل 5 أشخاص في وزان

عاجل..نايضة قرطاس في حفل في مريكان..وها شحال من واحد تقتل | دولي

عاجل..نايضة قرطاس في حفل في مريكان..وها شحال من واحد تقتل

2017 سنة الأمل !!!

اعتقال زوجة السفير اليوناني بالبرازيل رفقة عشيقها بعد مقتله

بتاريــخ : 31 دجنبر 2016 / 11:36 اعتقال زوجة السفير اليوناني بالبرازيل رفقة عشيقها بعد مقتله | دولي
اعتقال زوجة السفير اليوناني بالبرازيل رفقة عشيقها بعد مقتله
أعلنت الشرطة البرازيلية مقتل السفير اليوناني في البرازيل كيرياكوس أميريدس يوم أمس الجمعة والذي كان مفقودا منذ بحر هذا الأسبوع.

شوف تيفي

 أعلنت الشرطة البرازيلية مقتل السفير اليوناني في البرازيل كيرياكوس أميريدس يوم أمس الجمعة والذي كان مفقودا منذ بحر هذا الأسبوع.

هذا واعتقلت عناصر شرطة ريو ديجانيرو زوجة الهالك وعشيقها بتهمة قتل السفير اليوناني لدى البرازيل.

وحسب مصادر دولية، فإن عشيق الزوجة والذي يشتغل كضابط شرطة تم اعتقاله بتهمة قتل السفير في منزله، بترتيب من زوجة الأخير، بالإضافة إلى اعتقال ابن عم موريرا للإشتباه في مشاركته بالجريمة.

وأفاد المحققون البرازيليون إن الشرطي موريرا اعترف بطعن وقتل السفير اليوناني بإيعاز من زوجة السفير التي كانت على علاقة عاطفية بالشرطي، وإن ابن عمه ساعده في نقل الجثة.

 

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

اعتقال السفير اليوناني البرازيل زوجة عشيق

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل..شخص يهدد بتفجير طائرة ركاب بالتشيك | دولي

عاجل..شخص يهدد بتفجير طائرة ركاب بالتشيك

مثير.. تويتر يعلن وفاة الملكة إلزابيت ؟ | دولي

مثير.. تويتر يعلن وفاة الملكة إلزابيت ؟

عاجل..نايضة قرطاس في حفل في مريكان..وها شحال من واحد تقتل | دولي

عاجل..نايضة قرطاس في حفل في مريكان..وها شحال من واحد تقتل

مغربي صرخ الله أكبر وسط مطعم في إيطاليا..وها شنو وقع ليه | دولي

مغربي صرخ '' الله أكبر '' وسط مطعم في إيطاليا..وها شنو وقع ليه

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

دين يسر: واش حلال ولا حرام نحتافلو برأس السنة الميلادية ؟ | دين يسر
منذ 20 دقيقة

دين يسر: واش حلال ولا حرام نحتافلو برأس السنة الميلادية ؟

كليب جديد لتامر حسني بعنوان يا مالي عيني يلهب الفيسبوك | زووم

كليب جديد لتامر حسني بعنوان ''يا مالي عيني'' يلهب الفيسبوك

شاهد طريقة نقل اللحوم بالتريبورتور في مدينة بني ملال | زووم

شاهد طريقة نقل اللحوم بالتريبورتور في مدينة بني ملال

مغربي ولد كازا مات فبلجيكا بسباب البرد بارطاجي الفيديو باش يتعرفو عليه عائلتو | زووم

مغربي ولد كازا مات فبلجيكا بسباب البرد بارطاجي الفيديو باش يتعرفو عليه عائلتو

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

النقل المباشرة لاشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب الاستقلال‎ | بوليتيك
منذ 23 دقيقة

النقل المباشرة لاشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب الاستقلال‎

يا ربي السلامة..مقرقب يذبح شابا بالعرائش+تفاصيل مؤلمة | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..مقرقب يذبح شابا بالعرائش+تفاصيل مؤلمة

اعتقال زوجة السفير اليوناني بالبرازيل رفقة عشيقها بعد مقتله | دولي

اعتقال زوجة السفير اليوناني بالبرازيل رفقة عشيقها بعد مقتله

عاجل..شخص يهدد بتفجير طائرة ركاب بالتشيك | دولي

عاجل..شخص يهدد بتفجير طائرة ركاب بالتشيك

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.