اعتقال زوجة السفير اليوناني بالبرازيل رفقة عشيقها بعد مقتله ﻿

أعلنت الشرطة البرازيلية مقتل السفير اليوناني في البرازيل كيرياكوس أميريدس يوم أمس الجمعة والذي كان مفقودا منذ بحر هذا الأسبوع.

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أعلنت الشرطة البرازيلية مقتل السفير اليوناني في البرازيل كيرياكوس أميريدس يوم أمس الجمعة والذي كان مفقودا منذ بحر هذا الأسبوع.

هذا واعتقلت عناصر شرطة ريو ديجانيرو زوجة الهالك وعشيقها بتهمة قتل السفير اليوناني لدى البرازيل.

وحسب مصادر دولية، فإن عشيق الزوجة والذي يشتغل كضابط شرطة تم اعتقاله بتهمة قتل السفير في منزله، بترتيب من زوجة الأخير، بالإضافة إلى اعتقال ابن عم موريرا للإشتباه في مشاركته بالجريمة.

وأفاد المحققون البرازيليون إن الشرطي موريرا اعترف بطعن وقتل السفير اليوناني بإيعاز من زوجة السفير التي كانت على علاقة عاطفية بالشرطي، وإن ابن عمه ساعده في نقل الجثة.