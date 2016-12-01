عاجل..شخص يهدد بتفجير طائرة ركاب بالتشيك ﻿

أعلنت الشرطة التشيكية مقتل رجل مشتبه به في تهديد تفجير طائرة ركاب كانت متجهة من جزر الكناري إلى العاصمة البولندية وارسو وهبطت اضطراريا بمطار براغ.

''شوف تيفي''



أعلنت الشرطة التشيكية مقتل رجل مشتبه به في تهديد تفجير طائرة ركاب كانت متجهة من جزر الكناري إلى العاصمة البولندية وارسو وهبطت اضطراريا بمطار براغ.

وحسب مجموعة من الوكالات لإخبارية، أوضحت الشرطة - حسبما أفادت هيئة الإذاعة البريطانية ''بي بي سي'' أن طائرة ''بوينج 737 / 800'' المتجهة من جزر الكناري إلى وارسو هبطت اضطراريا ''في الجزء القديم من مطار ''روزيني'' بسبب التهديد بتفجير قنبلة على متنها، وقضت الشرطة على المشتبه به في نفس المكان.

وأضافت المصادر ذاتها فقد أعلنت الشرطة أن جميع الركاب ال160 الذين كانوا على متن الطائرة تم إجلاؤهم منها، وبدأت الشرطة تحقيقا في الحادث.



